Cor 3 febbraio 2022 Frontale ad Arzachena, grave conducente Per cause da accertare un´autovettura è finita fuori strada dopo lo scontro frontale con un furgone. Ferito uno dei conducenti, trasportato dal personale sanitario del 118 all´ospedale di Olbia



ARZACHENA - Intorno alle 7 di questa mattina (giovedì) i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Strada Provinciale 59, non lontano dal bivio per Baia Sardinia, per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura è finita fuori strada dopo lo scontro frontale con un furgone. Ferito uno dei conducenti, trasportato d'urgenza dal personale sanitario del 118 all'ospedale di Olbia. La squadra ha successivamente messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l'area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge.