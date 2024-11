Cor 3 febbraio 2022 Dislocation blues in concerto al Poco Loco La band è composta da Samuele Marchisio (voce e armonica), Gavino Riva (basso), Giuseppe Mascia (chitarra) e Omar J. Pintus (batteria e percussioni) e offre un sound che spazia dal blues classico di Muddy Waters e Billy Brown fino ad arrivare a suoni più moderni



ALGHERO - Continuano gli appuntamenti con la musica dal vivo al Poco Loco, storico club di Alghero che da 23 anni propone concerti con i migliori artisti del panorama italiano e internazionale. Sabato 5 febbraio 2022 sarà la volta della band sassarese “Dislocation blues", una formazione sassarese nata nel 2010, che annovera nelle sue fila musicisti che vantano esperienze artistiche decennali con gruppi isolani e non solo. Insieme hanno deciso di incanalare le proprie esperienze personali in un progetto tutto nuovo. La band è composta da Samuele Marchisio (voce e armonica), Gavino Riva (basso), Giuseppe Mascia (chitarra) e Omar J. Pintus (batteria e percussioni) e offre un sound che spazia dal blues classico di Muddy Waters e Billy Brown fino ad arrivare a suoni più moderni nello stile di artisti come Ben Harper ed Eric Bibb. La formula dei Dislocation Blues è ben apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori ed è stata condensata in un demo di 5 tracce con cui la band nel 2012 ha meritato il primo posto al Narcao Blues Festival dandogli occasione di visibilità e la possibilità di dividere il palco con artisti come la Roland Tchakounte Band, Rosie Ledet e James Cotton. L'inizio del concerto è previsto per le 22.30 e l'ingresso è gratuito.