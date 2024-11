S.A. 4 febbraio 2022 Tennistavolo Sassari: A2 maschile ospita Prato La formazione toscana è vicecapolista con 13 punti (3 in più dei sassaresi) a un solo punto dalla capolista Ennio Cristofaro di Casamassima. In B1 scontro al vertice con il Nulvi San Pasquale



SASSARI - La squadra sassarese cerca il clamoroso tris in una A2 maschile che la vede nel quartetto delle protagoniste. Il Tennistavolo Sassari ospita sabato alle 16 il Prato nella palestra della Scuola Media n° 2. La formazione toscana è vicecapolista con 13 punti (3 in più dei sassaresi) a un solo punto dalla capolista Ennio Cristofaro di Casamassima contro la quale ha pareggiato sia all'andata sia al ritorno. Se il Tennistavolo Sassari si è rinforzato con l'ingaggio dello spagnolo Adrian Morato, va ricordato che anche il Prato schiera uno spagnolo: Daniel Torres Camacho, il migliore giocatore del girone B con 12 duelli vinti e uno solo perso. Gli altri atleti della formazione ospite sono Lorenzo Ragni (14/18 il suo bilancio), Nicola Bemi, Edoardo Raccanello e Andrea Bongini. Da capire quale sarà il terzetto che approderà nell'isola.



All'andata si è chiusa in pareggio per 3-3, doppia vittoria di Marco Poma, su Edoardo Raccanello e Andrea Bongini, successo di Ganiyu Ashimiyu su Andrea Bongini. Gli altri campionati – Riprende dopo due mesi e mezzo di sosta la B1 maschile con il big match del girone I. A Nulvi (16.30) la capolista Santa Tecla “Coop. San Pasquale” ospita il Tennistavolo Sassari che occupa il secondo posto. La differenza in classifica l'ha fatto finora il match dell'andata, vinto dai nulvesi per 5-2.



Cerca quindi la rivincita la squadra sassarese, composta da Tonino Pinna, Luca Baraccani e Segun Olawale. Era fermo da due mesi e mezzo anche il campionato di B femminile che per il tennistavolo Sassari riprende domenica con la trasferta sul campo della capolista Alfiere di Romagna, vincente all'andata per 4-2. Una sfida tosta per la squadra formata da Laura Pinna, Martina Bonomo e Maria Elena Musio. Infine riprende anche la C1 maschile, col Tennistavolo Sassari impegnato nel girone O. La squadra sassarese gioca a Roma contro la vice capolista Asdtt “maccheroni Energie Ambientali” che all'andata si è imposta nettamente per 5-0. La formazione sassarese ha chiuso il 2021 battendo l'As Roma grazie alle vittorie di Alberto Ganau, Luca Pinna e Marcello Cilloco.