S.A. 9 febbraio 2022 Laboratori a Sassari per giovani e migranti Da settembre il Settore Politiche sociali del Comune di Sassari, nell’ambito del progetto LGNetEA e in collaborazione con le associazioni Officine Condivise e Ginquetas, ha avviato una serie di laboratori gratuiti, rivolti a giovani dagli undici ai 29 anni



SASSARI - Da settembre il Settore Politiche sociali del Comune di Sassari, nell’ambito del progetto LGNetEA e in collaborazione con le associazioni Officine Condivise e Ginquetas, ha avviato una serie di laboratori gratuiti, rivolti a giovani dagli undici ai 29 anni. I corsi, di artigianato e cultura, hanno l’obiettivo di creare l'occasione per incontrare artigiani e formatori che accompagnano ragazze e ragazzi a sperimentare percorsi creativi e interculturali, sviluppando le potenzialità e condividendo spazi, storie e passioni.



Negli spazi del Centro Poliss e del Centro Giovani di piazza santa Caterina, studenti universitari, giovani segnalati dai servizi sociali, abitanti dei quartieri si sono incontrati e confrontati, fondendo le loro esperienze di vita e competenze. I primi risultati dei laboratori sono stati presentati mercoledì 9 febbraio, nel Centro Poliss, dall'assessore ai Servizi sociali, Gianfranco Meazza e dal dirigente Alberto Mura, insieme ai referenti del Settore. All’incontro con la stampa erano presenti, tra gli altri, anche Paola Salvadori dell'Ass.Officine Condivise, Giulia Izza dell'Ass. Ginquetas che gestiscono i laboratori, insieme ad alcuni artigiani e a ragazze e ragazzi che hanno partecipato.



I laboratori sono cominciati ufficialmente a fine settembre, con il primo incontro del laboratorio di “Innovazione sociale” nel Centro Poliss, dove Officine Condivise, in collaborazione con Confcooperative Sassari-Olbia e Puntocooper soc. coop., offre l’opportunità di partecipare al percorso di orientamento e accompagnamento all’associazionismo e alla imprenditoria cooperativa. La partecipazione di ragazzi migranti ha arricchito il gruppo di lavoro e ha permesso di affrontare reali problematiche radicate sul territorio.