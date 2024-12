Cor 15 febbraio 2022 Alghero: stop allo spazzamento d´estate Stagione turistica: sospensione dei divieti per spazzamento stradale e programmazione modificata. L'assessore comunale Andrea Montis: Ritengo che sia corretto pianificare in base alle reali esigenze



ALGHERO - I divieti di sosta per spazzamento saranno sospesi durante tutto il periodo compreso tra maggio e settembre. La pianificazione della pulizia delle strade viene rimodulata su proposta dell’Assessorato all’Ambiente in vista della stagione estiva, in considerazione dell’intensificazione del traffico e della sosta veicolare che si prefigura in quasi tutte le vie interessate precedentemente dai divieti, dove insistono strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.



Al fine di non generare congestioni e conseguenti disagi sia ai turisti che ai residenti, si rende necessario pianificare fluidamente gli interventi in base alle reali esigenze che tengano conto di tutto il sistema complessivo, anche relativamente agli aspetti di carattere turistico e di viabilità. «Ritengo che sia corretto pianificare in base alle reali esigenze e che quindi anche i provvedimenti possano esser suscettibili di modifiche e variazioni, come in questo caso in cui è necessario programmare con largo anticipo» spiega l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis.



«La sperimentazione attivata proficuamente da oltre un anno e mezzo con l’istituzione dei divieti di sosta con cartellonistica fissa in diverse vie del territorio comunale nei giorni e orari prestabiliti per l’effettuazione del servizio di spazzamento stradale riguardava alcune vie urbane alberate, caratterizzate in alcuni periodi dell’anno da un ingente presenza di fogliame e che necessitavano di una più accurata pulizia. La soluzione adottata ha garantito un buono standard di pulizia dal fogliame delle strade, favorendo e agevolando gli interventi della ditta incaricata» conclude l'assessore.