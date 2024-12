S.A. 19 febbraio 2022 Voucher per Nidi: 11 milioni di rimborsi A esclusione della retta dei nidi, micro nidi e sezioni primavera per cui è dedicata una misura di sostegno specifica, fra i servizi ammessi al rimborso tramite voucher sono indicati i baby parking, i centri ludici, i nidi estivi, gli spazio bambini e i servii educativi in contesto domiciliare



CAGLIARI - Un sostegno alle famiglie per l’acquisto di servizi di supporto e accompagnamento ai neo-genitori e per i servizi socio-educativi della prima infanzia, rivolti ai bambini nella fascia dai zero ai tre anni. Lo ha stabilito la Giunta Solinas che, su proposta dell’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, Mario Nieddu, ha approvato le linee guida per l’utilizzo, anche a titolo di rimborso spese, dei voucher che i Comuni, attraverso le risorse regionali, potranno erogare ai cittadini con figli a carico nella prima infanzia.



La Regione ha messo in campo importanti finanziamenti per l’abbattimento delle rette degli asili nido: 11 milioni di euro nel biennio 2020-2021, riconfermati fino al 2024. La misura è parametrata su due differenti scaglioni di reddito. Il voucher potrà essere utilizzato per il rimborso delle spese sostenute nel biennio 2021-2022, è cumulabile con altre forme di incentivo o beneficio e può essere richiesto per ciascuno dei figli nella fascia d’età tra i zero e i tre anni. Il valore massimo per ciascun voucher è di 2.200 euro per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra i 0 e 30 mila euro e di 1.800 euro per i nuclei con ISEE tra i 30.001 e i 40.000 euro.



A esclusione della retta dei nidi, micro nidi e sezioni primavera per cui è dedicata una misura di sostegno specifica, fra i servizi ammessi al rimborso tramite voucher sono indicati i baby parking, i centri ludici, i nidi estivi, gli spazio bambini e i servii educativi in contesto domiciliare (come ‘genitore accogliente’ o l’educatore domiciliare), ma anche servi d’accompagnamento alla genitorialità come il ‘parenting support’ o l’ausilio di figure professionali dedicate.