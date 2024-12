Cor 21 febbraio 2022 A maggio le Frecce Tricolori sul cielo di Alghero Manca ancora il calendario ufficiale per il 2022 delle manifestazioni programmate dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale con l´Aero Club d´Italia, ma in occasione del XXI Raduno Nazionale dell´Associazione Arma Areonautica Aviatori d´Italia lo spettacolo sul cielo di Alghero è già inserito: presentata la bozza del manifesto







L'ultima volta era il ALGHERO - La città di Alghero ci ritenta, e questa volta potrebbe essere la volta buona. Previsto per il prossimo 21 maggio, in occasione del XXI Raduno Nazionale dell'Associazione Arma Areonautica Aviatori d'Italia programmato in città, l'Air Show delle Frecce Tricolori. Manca ancora il calendario ufficiale per il 2022 delle manifestazioni programmate dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale con l'Aero Club d'Italia, ma l'evento di Alghero risulta già inserito nel fitto programma.Già lo scorso anno - era il mese di agosto [ GUARDA ] - l'aeroporto di Alghero e il cielo della Riviera del Corallo avevano ospitato una sessione di allenamento della squadra nazionale, con una due giorni di addestramento per i piloti. Lo spettacolo completo però, è da diverso tempo che non si tiene, nonostante le diverse amministrazioni abbiano più volte tentato l'organizzazione.L'ultima volta era il 2020 e l'Air Show sembrava cosa fatta, in concomitanza col Rally d'Italia: all'ultimo momento però lo spettacolo organizzato e annunciato dall'Aero Club Olbia Costa Smeralda era stato ufficialmente cancellato dal calendario delle esibizioni delle Frecce Tricolori in Italia e non riprogrammato. Sempre nel 2020, la pattuglia impegnata nelle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, aveva sorvolato la città di Cagliari [ GUARDA ].