S.A. 22 febbraio 2022 Bonus pane e formaggi, beneficiari a Sassari I buoni potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 per l’acquisto dei prodotti previsti dal bando nelle aziende il cui elenco sarà pubblicato nel sito del Comune



SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato gli elenco definitivo dei beneficiari dei buoni per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini, vaccini, escluso il pecorino romano. È stato inoltre quantificato l’importo da assegnare a ciascun nucleo familiare, in base al numero dei componenti, fino a esaurimento delle risorse disponibili. I buoni potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 per l’acquisto dei prodotti previsti dal bando nelle aziende il cui elenco sarà pubblicato nel sito del Comune.



Le istanze pervenute, contraddistinte dal numero del protocollo assegnato al termine della procedura di trasmissione della domanda, sono state suddivise in tre elenchi: domande ammesse al beneficio con le rispettive somme spettanti suddivise tra importi per l’acquisto di pane e per formaggi; domande multiple presentate da richiedenti che hanno inviato più di una istanza e per i quali è stata considerata valida solo l’ultima trasmessa; domande non ammesse al beneficio in quanto prive dei requisiti di accesso previsti dal bando.



I beneficiari riceveranno un sms sul numero di telefono indicato nella domanda che informerà dell’avvenuto accreditamento nella tessera sanitaria del richiedente che è necessario utilizzare per effettuare gli acquisti, da parte della DAY Ristoservice SpA, società affidataria del servizio di erogazione dei buoni per conto del Comune.