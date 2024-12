S.A. 23 febbraio 2022 Nave non a norma fermata a Olbia Nave con bandiera Togo e che trasportava blocchi marmo è stata fermata per gravi carenze relative ai sistemi di sicurezza antincendio e alle relative procedure di manutenzione, alla strumentazione di navigazione, alla certificazione di sicurezza e ai documenti di bordo



OLBIA - Ad Olbia è stata sottoposta a detenzione la nave da carico “AK DENISA” battente bandiera Togo, ormeggiata al molo industriale “Cocciani”. L'unità di 95 metri di lunghezza, 4255 tonnellate di stazza lorda e adibita al trasporto di carico generale, è arrivata all’ormeggio il 17 febbraio mattina per caricare blocchi di marmo, con provenienza Durazzo (Albania) e diretta ad Abu Kir (Egitto).



I controlli effettuati a bordo della nave, hanno rivelato numerose deficienze, potenzialmente in grado di inficiare la sicurezza della navigazione, alcune delle quali, talmente gravi da determinare il fermo della nave.



In particolare, gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato, tra l’altro, gravi carenze relative ai sistemi di sicurezza antincendio e alle relative procedure di manutenzione, alla strumentazione di navigazione, ai dispositivi di chiusura delle stive del carico, alla certificazione di sicurezza e ai documenti di bordo. Tali irregolarità rendono la nave mercantile al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.