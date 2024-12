S.A. 23 febbraio 2022 Lavori, via Tarragona a senso unico Da venerdì al via i lavori di riqualificazione del complesso scolastico “Grazia Deledda” che prevedono la realizzazione del ponteggio lungo tutta la facciata dell´istituto con conseguente restringimento della carreggiata



ALGHERO - Ad Alghero i lavori di riqualificazione del complesso scolastico “Grazia Deledda” di Via Tarragona, Progetto Iscol@ - Progr. Asse I, prevedono la realizzazione del ponteggio lungo tutta la facciata dell'istituto con conseguente restringimento della carreggiata. Da venerdì prossimo 25 febbraio sarà per questo motivo istituito il senso unico di marcia nel tratto di via Tarragona compreso tra P.zza della Mercede e l’intersezione con la Via Verdi, in direzione Via Manzoni, con obbligo di svolta in Via Verdi per i veicoli che, provenendo da Via Manzoni, percorrono Via Tarragona in direzione P.zza Della Mercede.