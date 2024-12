S.A. 23 febbraio 2022 Tassa di soggiorno: novità in arrivo per Alghero Utilizzo, destinazione, ricadute nel bilancio comunale per la Tassa di Soggiorno. Concertazione con gli operatori turistici stamane a Porto Torres



ALGHERO - Incontro stamani a Porta Terra con i rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e delle strutture ricettive. Dal sindaco Mario Conoci, con gli assessori alle Finanze Giovanna Caria, allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro, al Turismo, Alessandro Cocco hanno preso parte all’incontro Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Confartigianato, Federalberghi, Confesercenti, Domos, Confcommercio.

Sul tavolo, in vista della predisposizione del bilancio di previsione, il tema della tassa di soggiorno, della sua destinazione, dei suoi importi, con l’avvio di un confronto e di riflessioni che proseguiranno nei prossimi giorni.



Riflessioni e valutazioni che riguardano le attività e le prospettive legate alle sinergie con l’Amministrazione, compreso l’introito dell’imposta sulla quale si è registrata una ampia convergenza di idee che ora andranno sviluppate. Ci si basa sulle proiezioni e comparazioni fatte tra la Tassa di Soggiorno di Alghero e quella delle località turistiche della Sardegna, senza prescindere, tuttavia, dai metodi e sistemi per fare emergere l’elusione o evasione dell’imposta.



E poi l’utilizzo degli introiti: un tassa di scopo, così come prevede la norma istitutiva, che deve essere principalmente legata a supporto delle attività turistiche, ma anche sul decoro, vivibilità della città, per fare trovare agli ospiti una città più accogliente possibile. Si è trattato di un primo incontro con riscontri positivi, da ambo le parti; ora si passa gli incontri tecnici con Assessorato alle Finanze, Urbanistica e Sviluppo Economico per approfondire il tema. Gli incontri saranno caratterizzati da valutazioni in relazione agli aspetti di bilancio, dal punto di vista delle destinazione delle risorse e della programmazione delle attività di promozione e accoglienza.