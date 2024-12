Cor 26 febbraio 2022 Policlinico Sassarese in campo con l´Amatori La struttura sanitaria con sede in viale Italia a Sassari, tramite Labor S.p.A, la società cui fa capo, è diventata platinum sponsor del Club e il suo logo esordirà sulle maglie dei giocatori domenica prossima e nella struttura sportiva algherese



ALGHERO – Il Policlinico Sassarese scende in campo al fianco dell’Amatori Rugby Alghero, squadra militante in serie A. La struttura sanitaria con sede in viale Italia a Sassari, tramite Labor S.p.A, la società cui fa capo, è diventata platinum sponsor del Club e il suo logo esordirà sulle maglie dei giocatori domenica prossima e nella struttura sportiva algherese - i Campi Sportivi Maria Pia - dove si svolgono allenamenti e partite, in occasione dell’incontro in casa contro il Pro Recco. Quella tra il Policlinico Sassarese e il team sardo è una collaborazione nata da valori condivisi.



Spirito di squadra, sostegno reciproco, attenzione ai bisogni degli altri e affezione al territorio di riferimento rappresentano gli elementi che fanno da collante a questa nuova sinergia che prevede anche attività di informazione e prevenzione in relazione all’offerta sanitaria di eccellenza della struttura. Il Policlinico Sassarese metterà a disposizione degli atleti servizi, competenze e tecnologie. Il rugby è infatti uno sport usurante e i giocatori potranno essere seguiti, ad esempio, dagli specialisti dell’Ortopedia e della Riabilitazione funzionale. Inoltre, i componenti della squadra saranno coinvolti in iniziative di promozione della salute e corretti stili di vita.



«Per il Policlinico Sassarese – sottolinea Nicola Petruzzi, presidente di Labor S.p.A – la collaborazione con l’Amatori Rugby Alghero è un'iniziativa importante, nata in occasione del centenario della struttura, per trasmettere, tramite uno sport ricco di valori, il nostro spirito e la nostra attenzione ai bisogni di salute della popolazione e al territorio. L’accordo prevede infatti una partecipazione attiva della squadra e dei giocatori sui temi della salute e della prevenzione nonché sull’ampio spettro dei servizi offerti dalla nostra struttura».



«La nostra società – aggiunge Francesco Badessi, presidente del Club - si sta espandendo verso nuovi traguardi. Abbiamo un progetto importante concordato con il nostro direttore generale Gino Troiani, puntiamo a una crescita di livello sia per quanto riguarda il settore giovanile, che rappresenta il nostro futuro, sia per la prima squadra. Attualmente milita nel campionato di serie A, ma auspichiamo possa salire al più presto in una categoria di campionato più prestigiosa. Siamo onorati di avere il sostegno di uno sponsor importante e solido come il Policlinico Sassarese, che, credendo in noi, ha deciso di affiancarci con la professionalità e le eccellenze che lo contraddistinguono».