S.A. 2 marzo 2022 Arzachena beffa Latte Dolce al 92´ Decisivo il gol, al 92’ dell’ex Nino Pinna, al termine di un match combattuto in cui i biancocelesti se la sono giocata alla pari contro una delle migliori formazioni del campionato



SASSARI - Ennesima beffa stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che perde 1-2 al “Peppino Sau” di Usini. Decisivo il gol, al 92’ dell’ex Nino Pinna, al termine di un match combattuto in cui i biancocelesti se la sono giocata alla pari contro una delle migliori formazioni del campionato. Nei primi 20’ nessuna delle due squadre riesce a rendersi particolarmente pericolosa, ma al 26’ l’Arzachena si porta in vantaggio. Lancio di Bonacquisti, Medico non controlla, ne approfitta Pallecchi che a tu per tu con Carboni non sbaglia: 1-1.



Nove minuti più tardi ci prova Zecchinato, ma l’attaccante veneto non c’entra lo specchio della porta. L’Arzachena si rende pericolosa al 35’ e la conclusione di Loi viene respinta da un ottimo intervento di Di Marco. Il match, dopo il gol gallurese si infiamma e il Sassari Calcio Latte Dolce va vicino al gol in due occasioni con Zecchinato e Piga. Il primo tempo scivola via senza nessun’altra particolare emozione e si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-1 per gli smeraldini.



Nella ripresa parte bene il Sassari Calcio Latte Dolce e il tiro da 20 metri di Gianni vale l’1-1. Dopo il gol crescono i padroni di casa e al 16’ Pireddu va vicino al gol, ma Ruzittu respinge la conclusione del terzino sassarese. Al 25’ Sassari Calcio Latte Dolce vicino al vantaggio: sugli sviluppi di un cross di Pireddu, Saba colpisce al volo, ma la palla termina alta di poco. Al 25’ ancora biancocelesti in avanti e il gol di Alessio Grassi viene annullato per fuorigioco. Nei successi venti minuti le due squadre non creano particolari occasioni da gol, ma al 92’ arriva la beffa per i biancocelesti: Piga serve Pinna che firma la rete del definitivo 1-2.



LATTE DOLCE - ARZACHENA 1-2

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni, Pireddu, Cabeccia, Medico, Di Marco, Piga (1’ st Altea), Tedde; Saba, Grassi (29’ Piredda); Zecchinato (22’ st Bartulović)

Arzachena Academy Costa Smeralda: Ruzittu, Bonu, Sosa, Spanu (9’ st Piga); Manca (34’ st Doratiotto), Bonacquisti, Pallecchi (40’ st Kacorri); Pinna, Sartor, Loi (9’ st Bellotti)

Marcatori: 26’ Pallecchi (A), 50’ Gianni (SLD), 92’ Pinna (A)

Ammonizioni: Manca (A), Tedde (SLD), Pallecchi (A), Grassi (SLD), Bellotti (A), Cabeccia (SLD), Piredda (SLD), Saba (SLD).