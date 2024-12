Cor 7 marzo 2022 Miro Bilan firma con la Dinamo Il croato classe 1989 aveva iniziato la stagione con gli ucraini del Prometey. Miro Bilan è un lungo vecchio stampo, dotato di grandissima tecnica, abbinata ad una grande conoscenza del gioco



SASSARI - Accordo raggiunto dalla Dinamo Sassari con Miro Bilan, croato classe 1989, che aveva iniziato la stagione con gli ucraini del Prometey. Il centro, che era già stato a Sassari nelle ultime due stagioni, aveva tantissime offerte in Europa, ma ha scelto di tornare a “casa”, dove ha dimostrato tutto il suo valore. Espletate tutte le pratiche burocratiche e mediche, il giocatore potrà unirsi al gruppo di coach Bucchi.



Nativo di Sebenico in Croazia, patria di Drazen Petrovic, Miro Bilan è un lungo vecchio stampo, dotato di grandissima tecnica, abbinata ad una grande conoscenza del gioco e una mobilità molto più efficace di quello che potrebbe sembrare, nonostante gli oltre 213 cm per 124 kg. Il gioco dentro l’area e il suo post basso costringono sempre la difesa ad adattarsi e a fare una scelta. Bravissimo a mettere in ritmo i tiratori sul perimetro, efficace a rimbalzo e nel prendere tempo agli avversari.



Cambia ovviamente l’assetto, Robinson e Bilan rappresentano una coppia di grande valore che dovrà conoscersi e innescarsi a vicenda. Dall’arrivo di Miro potrebbero beneficiarne ulteriormente Bendzius, tiratore micidiale sul perimetro, che dall’arrivo di Bucchi è diventato imprescindibile e Kruslin, altro shooter dall’arco. Diventerà ancora più fondamentale la circolazione di palla, il coinvolgere Bilan per creare gioco ed avere quell’impatto dentro l’area che finora è mancato, anche se nelle ultime partite la Dinamo ha fatto molto meglio a rimbalzo e difensivamente.