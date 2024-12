S.A. 9 marzo 2022 Giovani imprenditori a confronto ad Alghero Saranno forniti dati riferiti alle imprese avviate e finanziate con la misura Resto al Sud. Alcuni giovani imprenditori e imprenditrici porteranno la loro testimonianza. Appuntamento a Lo Quarter giovedì 10 marzo



ALGHERO - "Come finanziare un'attività di impresa" è questo il tema dell'incontro con gli iscritti alla scuola "Progetto Città" che si terrà domani giovedì 10 marzo alle 18.30 nella sala conferenze del Quarter di Alghero. L'incontro, nell'ambito del percorso formativo dell'Associazione Maestrale, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, sarà curato da Aspal, l'Agenzia regionale del lavoro della Regione Sardegna. Alla scuola su sviluppo sostenibile e creazione d'impresa sono iscritte 81 persone e tra queste, moltissimi giovani e donne.



Si parlerà di lavoro domani sera. Si partirà proprio dal nuovo ruolo dei centri per l'impiego e dei servizi di autoimpiego e supporto alla creazione d'impresa forniti da Aspal, per poi passare, a cura di Luca Taras e Sergio Osu, alla presentazione di alcuni strumenti di finanza agevolata di Invitalia per autoimpiego e start up. Quindi, grande spazio alla misura Resto al Sud con Stefania Esposito che incentrerà il suo intervento sull'importanza del colloquio di presentazione della propria idea di business, su quali settori si possono e quali è bene finanziare in ottica di innovazione e sostenibilità.



Saranno forniti dati riferiti alle imprese avviate e finanziate, con Francesco Canessa e Antonella Podda che spiegheranno nel dettaglio come si compone la misura Resto al Sud, cosa e come finanzia le imprese e attraverso quale percorso. Alcuni giovani imprenditori e imprenditrici, Antonio Solinas e Claudia Copersito, porteranno la loro testimonianza. Luca Taras coordinerà anche la fase di dialogo con i partecipanti alla scuola che vuole stimolare la nascita di nuovi imprenditori. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Provincia di Sassari, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna,di Focus Europe, ANCE, Nobento e Oleificio San Giuliano.