S.A. 9 marzo 2022 Ai Concerti di Primavera i solisti della Scala Ritornano “I concerti di primavera” edizione del ventennale 10 concerti in tre mesi di programmazione. Sul palco della Sala Sassu nomi internazionali e prime esibizioni assolute



SASSARI - Ritornano giovedì 10 marzo alle 21, nella Sala Sassu del Conservatorio Canepa "I concerti di primavera". La stagione di grande classica organizzata dall’associazione Ellipsis festeggia la ventesima edizione ed è la più “antica” rassegna cameristica sassarese. Dopo due anni di interruzione, causa Covid, l’attesa rassegna molto amata dal pubblico e organizzata in collaborazione con il Conservatorio Canepa. riparte con un cartellone di altissimo livello che mette insieme grandi artisti internazionali e programmi di spiccata originalità. Si parte il 10 marzo con un ensemble acclamato a livello mondiale: i Solisti del Teatro alla Scala, in prima assoluta in Sardegna nella formazione di oboe, clarinetto e pianoforte. Il programma decisamente brillante dedicato a parafrasi da opere di Bellini, Verdi e Donizetti.



I concerti di primavera nel 2003 riportarono a Sassari grazie all’associazione Ellipsis i grandi nomi del concertismo internazionale, da Salvatore Accardo a Grigory Sokolov, da Pietro De Maria a Bruno Canino risvegliando l’interesse del pubblico per questo genere musicale da sempre molto amato e seguito in città. «Il nostro impegno con questa stagione – dice il direttore artistico di Ellipsis Alberto Cesaraccio è sempre stato quello di portare sul palco artisti che mancano da tempo dai palcoscenici sassaresi. In questa edizione in particolare si esibiranno musicisti ed ensemble per la prima volta in assoluto in Sardegna».

L'associazione Ellipsis nasce nel 1995 come iniziativa di alcuni musicisti già fondatori dell’ensemble Ellipsis con l’idea di fare musica e organizzare concerti. Quasi subito l'attività organizzativa si intensifica concretizzato l’opportunità per L'Ensemble di tenere concerti in tutto il mondo in sedi prestigiose.



Il cartellone dei Concerti di primavera proseguirà il 22 marzo, con un altro "pezzo" di Teatro alla Scala: Davide Formisano, a detta dei più il miglior flautista vivente. Formisano è stato a lungo Primo Flauto Solista del teatro milanese prima di dedicarsi esclusivamente al solismo e all'insegnamento nella Hochschule di Stoccarda. Il 31 marzo, concerto per due pianoforti, con Maurizio Barboro un artista molto conosciuto dal pubblico sassarese, già più volte protagonista delle passate edizioni della rassegna. Con lui sul palco Claudio Proietti. Perno della serata "Turandot, Atto Primo", adattamento del giovane compositore di successo Gianluca Verlingieri dall'originale pucciniano.



Cambio di palco l'11 aprile per un evento musicale molto atteso il tradizionale concerto del Lunedì Santo che si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giacomo, di fronte al Duomo di Sassari. Protagonista della serata musicale il Coro dell'Associazione Polifonica Santa Cecilia, diretto da Matteo Taras, che interpreterà "Le Sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo sulla Croce" di Charles Gounod. Da lunedì 26 aprile si torna nella Sala Sassu con "FagotTango": il tango argentino in una veste a dir poco originale, interpretato dal fagottista Antonino Cicero in duo col pianista Fabrizio Mocata.



Il 2 maggio recital pianistico di Francesco Mirabella, giovane solista siciliano già docente del conservatorio Canepa con un programma dedicato agli Studi sinfonici di Robert Schumann e a una versione pianistica dello Schiaccianoci di Ciaikowski. Lunedì 9 maggio il Klaviol Trio offre una serata di sicuro piacevolissima, con musiche di Francis Poulenc, Nino Rota e Astor Piazzolla. La rassegna proseguirà venerdì 20 maggio con il Trio Granados, una inconsueta formazione di due violini e pianoforte guidata dal giovane violinista Ferdinando Trematore, premiato in importanti concorsi e già apprezzato virtuoso nel concertismo internazionale. Lunedì 23 maggio, il ben noto pianista Pasquale Iannone, della grande scuola di Aldo Ciccolini, regalerà a pubblico un programma di difficoltà trascendentale con opere di Rachmaninov e Liszt. Si chiuderà il 30 maggio col famoso violinista Franco Mezzena, accompagnato al pianoforte da Stefano Giavazzi.



Nella foto: il direttore artistico di Ellipsis Alberto Cesaraccio