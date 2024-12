S.A. 11 marzo 2022 Basket Alghero, ultima gara prima dei play out Ultimo incontro casalingo della Costruzioni Valentino Srl Alghero contro lo Spirito Sportivo Cagliari, prima dei Play Out che inizieranno il 27 marzo



ALGHERO - Ultimo incontro casalingo della Costruzioni Valentino Srl Alghero contro lo Spirito Sportivo Cagliari, prima dei Play Out che inizieranno il 27 marzo. Si chiude una stagione importante, travagliata per via della pandemia, ma che ha permesso alla Pallacanestro Alghero grazie alla lungimiranza della Costruzioni Valentino Srl Alghero, di poter disputare un torneo regionale come la Serie B femminile, con tante giovani quindicenni e un nucleo di senior storico che ha dato esempi positivi alle più giovani per senso di affiliazione e appartenenza.



Dietro di loro grazie al lavoro di anni nel settore femminile partendo dal Minibasket, e da questo anno anche grazie alla collaborazione con il Basket 90 le Under 13 e Under 14 parteciperanno alle finali regionali di fine maggio. Anche il settore maschile con le squadre Under 14, Under 13, Esordienti e Aquilotti sarà Sponsorizzato dalla Costruzioni Valentino Srl Alghero, mentre gli Under 17 e Under 16 dal ristorante “Fronte Mare”. Da maggio riparte la programmazione del prossimo anno.



La crisi mondiale sta investendo tutti i settori ,compreso quello sportivo, basta in questi giorni pensare alle utenze elettriche e al caro benzina e gasolio, che probabilmente a breve toccherà cifre mai immaginate. «Tutto questo frenerà la partecipazione ai Campionati in generale e ai Campionati Regionali di Eccellenza in particolare e purtroppo anche ai campionati provinciali. Forse è arrivato il momento di fare tutti 2 passi indietro per farne 1 avanti e iniziare a unire le forze per fare meno campionati ma più competitivi e allo stesso tempo limitare i danni con doppi tornei nelle stesse categorie» è l'auspicio della società. Ritornando alla Serie B femminile si gioca sabato 12 marzo alle ore 20 contro lo Spirito Sportivo Cagliari. Arbitri i signori Fiori Marco e Alessandro Carta di Oristano.