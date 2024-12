S.A. 16 marzo 2022 Musica sulle Bocche Spring: concerti Tre concerti in due serate per la prima edizione ad Alghero di “Musica sulle Bocche Spring” con Anais Drago, il progetto Mystic Geography e il batterista messicano Antonio Sanchez e la sua Bad Hombre



ALGHERO - Tre concerti in due serate, per un fine settimana che ad Alghero sabato 19 marzo saluterà l'arrivo della primavera con artisti del calibro della violinista Anais Drago e di Enzo Favata, Marcello Peghin e Luciana Elizondo con il loro progetto “Mystic Geography”, mentre domenica 20 porterà sul palco del Teatro Civico un grande nome della scena jazz internazionale, in Sardegna per una delle uniche due date italiane del suo tour europeo: il batterista messicano vincitore di quattro Grammy Antonio Sanchez con la sua band Bad Hombre, composta dalla cantante Thana Alexia, dal tastierista Bigyuki e dal bassista Lex Sadler. Tre appuntamenti nel segno del jazz capace di muoversi tra l'avanguardia e la sperimentazione per la prima edizione di “Musica sulle Bocche Spring”, versione primaverile dello storico festival diretto da Enzo Favata e organizzato dall'associazione Jana Project con il sostegno della Fondazione Alghero.



Inizialmente previsto per venerdì 18, il concerto di Anais Drago aprirà invece la serata di sabato 19. A partire dalle 20 la giovane violinista, eletta dalla rivista Musica Jazz quale miglior talento italiano e fresca vincitrice del Premio Isio Saba, torna in Sardegna dopo l'indimenticabile concerto all'alba a Castelsardo nella edizione 2021 del festival Musica sulle Bocche per presentare il suo progetto “Solitudo” nel quale spazia tra le sonorità del jazz, del rock, della world music, dell’avanguardia e della sperimentazione. Un concerto che stupisce per la moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica. Alle 21 a salire sul palco del Civico sarà invece il trio composto dal sassofonista e compositore Enzo Favata insieme alla musicista argentina Luciana Elizondo alla viola da gamba e alla voce, e al raffinato chitarrista Marcello Peghin, protagonisti di Mystic Geography, un progetto originale nato da una residenza artistica prodotta da Musica sulle Bocche, dedicato al tema della religiosità e del misticismo.



Se la voce di Elizondo arriva dal profondo periodo barocco, con il suo strumento capace di aprire paesaggi dipinti dai maestri fiamminghi del 1500, Favata (al sax soprano, clarinetti basso e contralto, sintetizzatori ed altri strumenti della sua grande collezione) e Peghin evocano mondi siderali, suoni lontani tra loro che si sposano perfettamente con quelle sonorità arcaiche della viola e del canto, in un viaggio tra la musica del Cinquecento e le sonorità contemporanee. La prima edizione di “Musica sule Bocche Spring” si chiuderà domenica 20 marzo alle 19 con un grande nome del panorama internazionale. A salire sul palco del Teatro Civico sarà, in arrivo da Milano per la seconda delle due tappe italiane della sua tournée europea, il batterista messicano Antonio Sanchez e la sua band Bad Hombre.



Sarà uno spettacolo-evento, un concerto da non perdere con uno tra i batteristi più versatili e influenti al mondo, a lungo nel Pat Metheny Group e nel trio di Chick Corea, per ben quattro volte vincitore del Grammy e memorabile autore nel 2014 della colonna sonora del film “Birdman” del regista Alejandro González Iñárritu (vincitore di ben quattro premi Oscar), colonna sonora per la quale si è aggiudicato nel 2015 il Golden Globe. Ad Alghero Antonio Sanchez presenterà il suo ultimo lavoro “Shift (Bad Hombre Vol 2)", una raccolta di brani di cantautori internazionali che Sanchez ammira molto, artisti che gli hanno affidato le loro canzoni e le loro esibizioni vocali perché venissero reinventate da questo geniale quanto versatile compositore. Ad accompagnare Sanchez sarà una band di altissimo livello, composta dalla cantante Thana Alexa (nomination per due Grammy Awards con il suo album di debutto “Ona”), il tastierista giapponese Bigyuki e il bassista Lex Sadler, due musicisti che hanno collaborato coi più importanti nomi del jazz internazionale (Arlissa, Nicole Bus, Jordan Bratton, Ellie Goulding ed Ella Henderson, Bilal Oliver, Talib Kweli e Robert Glasper).



