S.A. 14 marzo 2022 Tecnico sui treni, apprendistato in Sardegna Avviato un secondo percorso che si chiamerà Tecnico Superiore Agente di condotta per la condotta e movimentazione dei Treni. Prorogati i termini per l´inizio dei corsi Its



CAGLIARI - Prorogato al 20 marzo 2022 il termine per l’inizio dei percorsi inizialmente fissato al 28 febbraio scorso degli ITS, per l'Istruzione Tecnica Superiore, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023 delle risorse regionali e statali. Lo slittamento del termine di inizio era stato chiesto dall’Associazione degli ITS della Sardegna che avevano segnalato la difficoltà nello svolgimento delle attività di orientamento dei percorsi di istruzione, dovute soprattutto alle continue assenze del personale causate dalla pandemia Covid.



Nel contempo è stato autorizzato dall’assessore Biancareddu un nuovo percorso che si chiamerà "Tecnico Superiore Agente di condotta - per la condotta e movimentazione dei Treni" che sarà svolto dalla Fondazione ITS Mo.So.s. nella sede definita in base al maggior numero della residenza dei candidati risultati idonei.



La richiesta di duplicazione del percorso di istruzione si è resa necessaria perché la Fondazione ITS Mo.So.s. ha ricevuto 110 candidature per il percorso formativo “Tecnico superiore Agente di Condotta”, per il quale la Fondazione stessa, insieme all’ARST ha indetto una pubblica selezione per la formazione in apprendistato professionalizzante di terzo livello di 30 Agenti di Condotta. Visto l’alto numero di candidature si è reso necessario avviare un secondo percorso che si chiamerà Tecnico Superiore Agente di condotta - per la condotta e movimentazione dei Treni.