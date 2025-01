Cor 14 marzo 2022 Commissioni: calendario in Regione La IV^ commissione è convocata per domani (martedì 15 marzo) alle 10.30 con all’ordine del giorno l’ esame di tre proposte legislative in materia di assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il calendario



CAGLIARI - La IV^ commissione è convocata per domani (martedì 15 marzo) alle 10.30 con all’ordine del giorno l’ esame di tre proposte legislative in materia di assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica: la Proposta di legge n. 222 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)"; la Pl n. 315 “Nuova disciplina regionale sulle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e il disegno di legge n. 221 "Nuove norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". A seguire l’esame della Pl n. 258 "Tutela dell'avifauna della Sardegna dai fenomeni di elettrocuzione e collisione causati dalle linee elettriche e dagli impianti eolici". Nel pomeriggio alle 16 è invece prevista l’audizione dell’assessore regionale della Programmazione sul Progetto Einstein Telescope che sarà al centro dell’audizione anche dell’assessore dei Lavori Pubblici, in programma mercoledì 16, alle 10.30, e che tratterà anche il Dl 221.



Sempre domani ma con inizio fissato alle 11 è prevista la seduta congiunta delle V^ e della VI^ commissione per l’audizione della Federazione nazionale tabaccai per l’illustrazione del Progetto NovaCup Sardegna. Il parlamentino delle Attività produttive proseguirà i suoi lavori nel pomeriggio alle 16 con l’audizione dell’assessore dell’Agricoltura e delle associazioni di categoria sulla Pl n. 295 "Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo"; sulla Pl n. 305 "Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna" e Pl n. 170 Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei" con l’ascolto anche del presidente del gruppo micologico nuorese, del presidente dell'associazione micologica bresaola gruppo Sette Fratelli di Cagliari, del dottor Pietro Murgia, responsabile scientifico ispettorato micologico - Asl Sassari e del dottor Bruno Scanu ricercatore presso il dipartimento di agraria dell'università di Sassari. Sono presenti nella convocazione anche la Pl 168 "Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e la Pl 133 "Interventi urgenti a favore delle piccole e medie imprese della Sardegna attraverso agevolazioni sul trasporto merci su gomma delle materie prime, in favore delle aziende agricole, artigiane e piccoli commercianti".



La VI^ commissione, dopo la congiunta con la V^, esaminerà il testo unificato (Pl 43, 115, 213) in materia di disturbo dello spettro autistico, per rincontrarsi poi giovedì 17 marzo alle 10 per l’audizione dell’assessore Nieddu e l’espressione del parere sugli “aggiornamenti al Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47”; le “indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, recante norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”; la programmazione delle risorse statali del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 794.154,72 (di cui al D.P.C.M. 16 novembre 2021, allegati tab. 1, tab. 2)” e gli interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero-tre anni). Linee guida. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 6, comma 34”. L’assessore interverrà anche sulla “proposta di piano regionale dei servizi alla persona 2021-2023. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, articoli 18 e 19” (Doc 33/XVI).



Mercoledì 16 alle 11, torna al lavoro la I^ commissione, chiamata ad eleggere il nuovo presidente e con all’ordine del giorno un serie di proposte di legge: Pl 314 “Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna”; Pl 99 “Norme sull'organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace”; Pl 269 “Riforma e disciplina regionale dei servizi di polizia locale, promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”; Pl 292 “Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988”” e Pl 298 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.” La II^ commissione si riunisce giovedì 17 marzo alle 10.30 per l’audizione del dirigente scolastico del liceo Margherita di Castelvì di Sassari sul progetto Med e l’esame di tre proposte di legge in materia di inclusione sociale e lingua dei segni (Pl. 249, 250 e 252) con l’audizione dell’Ente nazionale sordi. In programma anche l’audizione del presidente del Corecom per l’illustrazione del programma delle attività (Doc.32) e a seguire l’esame della relazione tecnico finanziaria a corredo del testo unificato 16-109 in materia di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.