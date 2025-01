Cor 15 marzo 2022 Cultura al femminile: Concorso letterario Il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle poesie e dei racconti che concorreranno al concorso letterario per poesia e prosa dedicato al giornalista e poeta Pierpaolo Fadda



ALGHERO - Il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle poesie e dei racconti che concorreranno al concorso letterario per poesia e prosa dedicato al giornalista e poeta Pierpaolo Fadda. Il tema di quest’anno è “Segreti di Carta”. Il concorso, sostenuto da una prestigiosa giuria, è promosso da Cultura al Femminile in collaborazione con "Gli scrittori della porta accanto", L'Università delle Tre Età Alghero e Ail Sassari. Oltre ai due testi vincenti, tutti saranno inseriti nell’antologia i cui ricavati della vendita andranno a favore dell’Ail Sassari.