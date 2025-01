Cor 15 marzo 2022 Ignazio Chessa, tournée in Perù L´artista di Alghero sarà ospite dell’Istituto italiano di cultura a Lima per la presentazione del suo lavoro teatrale e per la messa in scena di due spettacoli



ALGHERO - Nei giorni 21, 22, 23 e 25, 28 marzo la compagnia Maldimarem /Lo Teatrì (Tempio Pausania, Alghero) sarà ospite dell’Istituto italiano di cultura a Lima per la presentazione del suo lavoro teatrale e per la messa in scena di due spettacoli, uno per adulti dal titolo “Fucilate L’artista” il 22 e 23 al Teatro Pirandello e l’altro “Estro Verdi" nei giorni 25 e 28. I due spettacoli sono scritti ed interpretati da Ignazio Chessa, attore sardo, classe 1962 con una carriera di oltre trent’anni alle spalle e l’esperienza dell’attore capocomico d’altri tempi che lo ha portato in giro per il mondo con spettacoli, spesso d’autore, di ogni genere a beneficio di un pubblico di ogni età. Tra le sue creazioni c’è “Lo Teatrì”, uno dei più piccoli teatri al mondo, sito ad Alghero, città in cui Ignazio vive. Il suo è un teatro d’altri tempi, puro e tenace contraddistinto da un’instancabile ricerca artistica.