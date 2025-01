Cor 15 marzo 2022 Tennis giovanile: il Tc Alghero sfiora la doppietta Inizia bene l´avventura del Tc Alghero nel campionato regionale femminile per la categoria Under 14. 3-0 il risultato per le ragazze di capitan Barbara Galletto. Nel maschile, sfiorano il successo i ragazzi di capitan Cristiano Monte



ALGHERO - Inizia bene l'avventura del Tc Alghero nel campionato regionale femminile per la categoria Under 14. 3-0 il risultato per le ragazze di capitan Barbara Galletto, che hanno messo in sicurezza la sfida casalinga contro il Cus Sassari già dopo i due singolari vinti da Alessandra Ogno (6-0, 6-1 su Letizia Mura) e da Giulia Mura (6-1 6-2 su Francesca Sanna). In doppio, Ogno e Alessia Marrone hanno chiuso i conti con il 6-0 7-6 su Mura e Sanna. Nel maschile, sfiorano il successo i ragazzi di capitan Cristiano Monte. Match pari dopo i singolari vinti da Pheakdei Trova (1-6 6-4 6-2 su Edoardo Basanisi) e perso da Nicolò Contu (7-6 6-3 contro Giuseppe Brianda), il risultato finale ha sorriso al Geovillage Sporting Club di Olbia grazie al doppio composto da Basanisi e Alessandro Mu, vincenti su Trova e Contu 7-5 7-5.