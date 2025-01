Cor 15 marzo 2022 Racconti sul vino: bis in Piazza Tola La prima edizione della piccola rassegna eno-letteraria “Racconti sul vino”, iniziativa nata da un’idea di Fabio Masia modellata da John McSun e realizzata in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, sembra aver centrato il bersaglio



SASSARI - Paganini non ripete, si dice. Ma l’esperimento tentato, ribadito e perpetrato fra i tavoli e il bancone della Vineria Tola, è talmente ben riuscito che merita di andare in scena ancora. La prima edizione della piccola rassegna eno-letteraria “Racconti sul vino”, iniziativa nata da un’idea di Fabio Masia modellata da John McSun e realizzata in collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari, sembra aver centrato il bersaglio. C’è voglia di leggerezza. C’è voglia di ritrovarsi. Di vivere il centro storico della città, di ascoltare e condividere momenti di non trascurabile normalità davanti ad un buon vino



Si replica ancora mercoledì 16 marzo 2022 a partire dalle ore 19, negli accoglienti spazi della Vineria Tola in piazza Tola, a Sassari. Un parterre d’eccezione quello che si appresta a radunarsi attorno all’ormai famosa botte trasformata in leggio: Valentina Sanna, addetta stampa della Dinamo Basket già volto e voce di alcuni strepitosi personaggi in forza alla compagnia teatrale BobòScianèl; Veronica Monti, esordiente alla botte e potenziale “crack di mercato” che con il Koinè Book Club sta restituendo ulteriore luce al centro storico e dando ulteriore impulso alla scoperta e ri-scoperta della lettura; Andrea Sini - parole e voce note al pubblico della Vineria - a rafforzare e sottolineare collaborazione con la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari (Associazione Memoria Storica Torresina), possibili altre incursioni a sorpresa con introduzione e mini racconto affidati a John McSun.



«Tante delle attività che si affacciano sulla piazza al cospetto della statua di Pasquale Tola hanno spesso le serrande abbassate o hanno addirittura scelto di non riaprire. C’è chi però resiste, vuole fare rete, cerca di esserci e di proporre una alternativa possibile anche quando il buio cala presto, la coda pandemica complica le cose e tutto diventa difficile. Difficile, ma non impossibile da affrontare. E risolvere. Non un inno al bere sfrenato e al baccanale, ma un ribadito invito al bere responsabile e consapevole. Al buon bere in generale, accompagnato ad un racconto che stimoli la risata e scateni le endorfine come anche un grande vino è capace di fare».



“Racconti sul vino” è una serie di micro reading (uno a settimana, il mercoledì) affidati a estro, esperienze, “bevute” e disponibilità di donne, uomini, giornalisti, scrittori, amanti dello scrivere ed esperti del buon bere. Perché “Ogni calice bevuto, ha una storia da raccontare” recita il payoff. Massimo rispetto per tutti, e invito aperto certamente anche agli astemi, al tavolo e alla lettura.