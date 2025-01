G.M.Z. 20 marzo 2022 «Otorino e Urologia operativi»

Da lunedì 16, posti letto al Civile Riorganizzate le attività di ricovero nelle Strutture Complesse algheresi, da lunedì dieci posti letto per il reparto di Otorino e sei per Urologia. Operativa la "camera calda" al pronto soccorso per il comfort di pazienti e operatori. Prevenzione del tumore del colon. Ne da notizia Gioacchino Greco



ALGHERO - «Nell'ambito della riorganizzazione delle attività di ricovero negli ospedali algheresi, da lunedì verranno rinforzati e resi pienamente operativi i reparti di degenza di Otorino e Urologia con la riattivazione, rispettivamente, di 10 e 6 posti letto stabili. L'equipe guidate dai primari dott. Sebastiano Carboni e Angelo Tedde, potranno così continuare al meglio lo smaltimento di liste operatorie anche per interventi molto delicati come quelli inerenti a tumori maligni, condizionati negativamente dalla pandemia di questi anni». Entrambe i reparti di degenza sono stati rinnovati e ristrutturati dopo molti anni di attesa. Ne da notizia Gioacchino Greco, direttore sanitario del Presidio ospedaliero unico Alghero-Ozieri (nella foto).



«Inoltre è stata resa pienamente operativa la nuova Camera Calda al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile, in cui accedono direttamente le ambulanze del 118 per consentire l'ingresso diretto all'ospedale che consente di effettuare il passaggio del paziente in una situazione di protezione, sanitaria e di privacy, decisamente migliore rispetto quanto avvenisse all'aria aperta - prosegue Greco - Fino a ora i pazienti giunti al pronto soccorso, venivano infatti trattati all'esterno esponendoli alle intemperie spesso proibitive e senza alcuna garanzia di privacy, e minori condizioni di sicurezza agli operatori sanitari e del 118, che in questo modo saranno migliorate».



«Nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari dell'ospedale civile di Alghero - conclude Greco - è da questa settimana ripresa dell'attività del reparto di endoscopia per l'importantissimo screening del tumore del colon la cui prevenzione è fondamentale per scongiurarne la pericolosità, anche grazie alla nuova colonna endoscopica in uso al reparto, che ha sostituito quella vecchia di 20 anni».