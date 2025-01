Cor 20 marzo 2022 Frecce Tricolori ad Alghero, Pais ringrazia Alghero si prepara ad accogliere lo show acrobatico delle Frecce Tricolori e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ringrazia pubblicamente la Giunta regionale e i soci della sezione Arma Aeronautica di Alghero per il loro impegno



ALGHERO - Air Show con le Frecce Tricolori confermato per la giornata del 21 maggio sul cielo della città di Alghero, unica tappa in Sardegna per il 2022. Manifestazione organizzata in occasione del XXI Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica.



«Un’eccellenza italiana invidiata in tutto il mondo e verso cui tutti i sardi nutrono da sempre un profondo senso di amicizia e ammirazione e a cui sono anche personalmente legato anche da rapporti di amicizia» ha sottolineato Michele Pais (nella foto).



«In virtù di questo forte e profondo legame - continua il presidente del Consiglio regionale sardo - prezioso è stato il supporto fornito dal Presidente Christian Solinas e da tutta la Giunta regionale per la realizzazione di questo storico evento». Pais infine rivolge un ringraziamento a tutti i soci della sezione Arma Aeronautica di Alghero «che con il loro impegno quotidianamente testimoniano il grande valore della solidarietà».