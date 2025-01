S.A. 21 marzo 2022 Tennistavolo Sassari: si salva la B femminile Tennistavolo Sassari: la A2 pareggia 3-3 il derby contro la Marcozzi – Nella B femminile Sassari si salva battendo il Modena e pareggiando con Livorno



SASSARI - Il Tennistavolo Sassari impatta contro la Marcozzi per 3-3 e scende al terzo posto, ma rispetto al Prato e alla stessa formazione cagliaritana che l'affianca ha una gara in meno. Non solo, in teoria, la squadra sassarese può addirittura soffiare il primato alla capolista Ennio Cristofaro di Casamassima che appare in difficoltà e ha perso ancora. Derby davvero pregevole sul piano tecnico e appassionante quello andato in scena nella palestra della Scuola Media numero 2. La Marcozzi è partita meglio, imponendosi nelle prime due sfide con Makanjuola Isiaka Kazeem e Maxim Kuznetsov, rispettivamente su Adrian Morato (3-2) e Marco Poma (3-1). Ha riaperto il derby Ganiyu Ashimiyo superando Massimo Ferrero 3-0.



Combattutissimo il confronto tra Morato e Kuznetsov, con il veterano della Marcozzi che ha vinto il quinto e decisivo set 15-13. Nella quinta sfida Ashimiyu è finito sotto 1-2 contro Kazeem, ma ha recuperato e ribaltato vincendo il quinto set 11-7. L'ultimo duello è stato altrettanto incerto: due volte in vantaggio Marco Poma si è fatto raggiungere due volte dall'irriducibile Ferrero, ma alla fine l'ha spuntata con autorità per 11-4 consegnando al Tennistavolo Sassari il punto del pareggio.



Gli altri risultati – Impresa della B femminile che nel concentramento di Cagliari ha agguantato la salvezza grazie alla vittoria per 4-1 sul Modena Metalli di Parma, che ha consentito di ribaltare il 2-4 dell'andata, e al pareggio 3-3 col Livorno. La squadra sassarese chiude il gruppo G insieme al Parma ma sfrutta appunto la migliore differenza set. Una bella soddisfazione per la squadra composta da Stanislava Burenina, Elena Musio, Laura Pinna e Martina Bonomo, e per il suo tecnico Segun Olawale. Nella B maschile invece sconfitta per il Tennistavolo Sassari che ha perso contro la Santa Tecla Nulvi Ferraripay (2-5). Perde la C maschile, che non riesce ad opporsi alla forza della capolista G. Castello Farmacia Sant'Anna di Roma: 5-0 il finale.