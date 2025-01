S.A. 23 marzo 2022 Alla ricerca di sardi emigrati negli Usa Attiva la campagna per sostenere Floris e Nu nella loro seconda impresa di viaggio, iniziata lunedì 21 marzo alla scoperta degli Stati Uniti e dei sardi residenti nei 50 stati americani



CAGLIARI - Su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - è attiva la campagna per sostenere Floris e Nu nella loro seconda impresa di viaggio, iniziata lunedì 21 marzo alla scoperta degli Stati Uniti. Il viaggio durerà circa tre mesi, fino al 21 giugno 2022, con l’obiettivo di completare due missioni: battere il record di visitare in treno tutti e 50 gli stati e documentare la vita di centinaia di sardi residenti negli USA, dai circoli alle famiglie sparse tra grandi città, deserti e montagne.



Al ritorno in Italia, Floris e Nu produrranno due trasmissioni TV, così come accaduto per il precedente viaggio nel 2021, da cui sono nati: “Ovunquesardi”, trasmissione andata in onda su Videolina, “I Viaggi in treno di Floris e Nu”, format di 12 puntate dedicato all’impresa trasmesso ne “Il Mondo Insieme”, il programma condotto da Licia Colò sull’emittente TV2000. Floris e Nu non sono nuovi a questo tipo di imprese: nel 2021 hanno intrapreso un lungo viaggio in treno, percorrendo 20.000 chilometri tra Europa e Asia, alla ricerca dei connazionali di origine sarda.



La coppia ha attraversato Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Polonia, Russia, Mongolia, Cina e Vietnam e incontrato tanti emigrati che hanno raccontato le loro storie e il loro percorso verso l’integrazione sociale e culturale all’interno del Paese che li ospita. Partecipando alla campagna di crowdfunding, attiva sulla piattaforma, sarà possibile sostenere l’impresa di Floris e Nu e finanziare le spese dei viaggi in treno: ogni giorno, attraverso le loro pagine social, i ragazzi potranno regalare ai loro sostenitori tanti contenuti divertenti, come foto, video, recensioni e dirette dalle città in cui si trovano.