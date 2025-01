Cor 24 marzo 2022 Fondazione Alghero sempre più social Nuovo sito internet e account Facebook per l´ente istituito dal Comune di Alghero nel 2010. Maggiore interazione e navigabilità, più spazio alle informazioni di carattere istituzionale, ai progetti, procedure e opportunità, una grafica semplice, intuitiva ed accattivante



ALGHERO - «Si migliora la versatilità delle pagine web istituzionali e si arricchiscono di contenuti, a tutto vantaggio di una fruibilità sempre più facile, veloce e soprattutto completa». Così il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, presenta il nuovo sito istituzionale (https://www.fondazionealghero.it), frutto di un lavoro attento e innovativo, realizzato col coinvolgimento di tutte le figure interne alla Fondazione e professionisti di settore. Le rinnovate pagine raccontano le molteplici attività svolte dall'ente istituito dal Comune di Alghero nel 2010 e completano di contenuti le informazioni di carattere turistico e culturale già presenti sul portale Alghero Turismo.



Maggiore interazione e navigabilità, più spazio alle informazioni di carattere istituzionale, ai progetti, procedure e opportunità, una grafica semplice, intuitiva ed accattivante. Il restyling delle pagine riconsegna un sito più facile da navigare anche da smartphone e tablet, con l'home-page studiata e organizzata per offrire all’utente una panoramica dei contenuti e dei numerosi servizi presenti sul sito. Sei le sezioni principali, a cui si aggiungono i regolamenti, la composizione della struttura organizzativa e gli organi di governo: attività, progetti, news, avvisi e bandi, prenotazione spazi e amministrazione trasparente. Per ognuna un menù dettagliato e completo di tutte le informazioni.



Sul sito la possibilità di prenotare autonomamente gli spazi espositivi della città gestiti direttamente dalla Fondazione: dalla sala conferenza "Lo Quarter" presente nell'ex collegio Gesuita, alla Torre Sulis e Torre San Giovanni in Largo San Francesco. «E' un'occasione importante per accorciare le distanze con i cittadini, gli artisti, le associazioni e le aziende, rendendoli sempre più parte attiva di una programmazione mirata alla crescita del territorio ed alla sua promozione» sottolinea il vice presidente della Fondazione, Pier Paolo Carta. Online anche la nuova pagina Facebook di Fondazione Alghero, uno strumento in più per veicolare immagini, informazioni e intercettare utenti di tutte le età.