Cor 25 marzo 2022 Legge 162, istanze fino al 15 aprile a Porto Torres Per chiarimenti e informazioni gli operatori del Servizio Sociale Comunale sono a disposizione al seguente numero di telefono: Piera Maricca 3341170495 dalle 11 e 30 alle 13 e 30 dal lunedì al venerdì



PORTO TORRES - C'è tempo fino al prossimo 15 aprile per presentare le istanze per i nuovi piani o per la rivalutazione dei piani della cosiddetta legge 162 del 1998, che prevede interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave. Gli interventi in essere allo scorso 31 dicembre sono stati prorogati fino al prossimo 30 aprile mentre i nuovi entreranno in vigore dal prossimo 1° maggio.



Possono richiedere il beneficio le persone con riconoscimento della legge 104/92, in possesso della certificazione al 31 marzo 2022 o che siano state sottoposte alla visita entro il 31 marzo 2022, la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente. Chi ha questi requisiti è invitato a presentare istanza di rinnovo, rivalutazione o di nuova attivazione fino al prossimo 15 aprile. La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica dedicata e a mano, via PEC al indirizzo servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it, e gli allegati in Pdf.



È necessario allegare copia del documento di riconoscimento del destinatario del piano, o del genitore/tutore se il beneficiario e minorenne o dell'Amministratore di sostegno designato dal Tribunale; ISEE socio sanitario 2022; scheda Salute compilata a cura del Medico di Medicina Generale o specialista dell'Azienda Sanitaria (da presentare solo per i NUOVI progetti o i Rinnovi con RIVALUTAZIONE); certificazione di Handicap Grave; eventuale copia del provvedimento del tribunale di nomina di tutore o amministratore di sostegno; copia documento Banca con IBAN.