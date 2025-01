S.A. 26 marzo 2022 Tennistavolo: Poma ai Campionati Italiani Tennistavolo Sassari: in campo le squadre della A2 paralimpica. Marco Poma a Biella per i campionati italiani assoluti



SASSARI - Il concentramento di Casamassima (Puglia) vede in lizza domenica le squadre del Tennistavolo Sassari e della Monterosello Sassari. Nella A2 classe 1/5 (in carrozzina) il Tennistavolo Sassari A, formato da Maurizio Scanu e Giuseppe Demontis, se la vedrà contro Quartu, poi affronterà lo Sport Club Enna e infine l'Olimpicus Valverde. Invece il Tennistavolo Sassari B sempre seguito dal coach Guido Spanu (la coppia Gianmarco Mereu-Manuela Casu è nel terzetto in vetta con due vittorie nelle due gare del primo concentramento) avrà come avversarie, nell'ordine, lo Sport Club Etna, il Monterosello nel derby sassarese e quindi i padroni di casa dell'Ennio Cristofaro.



Il Monterosello Sassari, formato da Luca Bulla e Giancarlo Cossu, inizierà la lunga giornata contro i pugliesi dell'Ennio Cristofaro, poi i due derby contro Tennistavolo Sassari B e Quartu. Sempre nel Palazzetto dello Sport di Casamassima si disputa il concentramento della A2 classe 6/10 (in piedi) dove sono alla ricerca dei primi punti Giovanni Battista Sanna e Lorenzo Sanna, alfieri del Tennistavolo Sassari. Gli avversari sono la Radiosa Mcl di Palermo e il Circolo Etneo.



Stesso obiettivo per la Monterosello Sassari nella A gruppo 11 (disabili intellettivi) che si disputa domenica a Palermo. Il team sassarese formato da Alessandro Ara e Giancarlo Idini e seguito dal tecnico Pierpaolo Idini sarà opposto alla Polimortise 2000 ai palermitani della Radiosa Mcl e dopo a quelli della Radiosa-Zeropong. Campionati italiani assoluti e regionali– A Biella si affrontano i migliori pongisti italiani. Il Tennistavolo Sassari avrà come rappresentante Marco Poma iscritto al torneo di singolare maschile, al doppio maschile col veterano della Marcozzi Maxim Kuznetsov e al doppio misto insieme a Sofia Mescieri di Castel Goffredo. La società sassarese sarà presente anche a Nulvi dove tra sabato e domenica si assegneranno i titoli sardi di sesta categoria e quelli giovanili, inoltre valgono come qualificazione al Criterium Nazionale Giovanile.