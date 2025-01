Cor 29 marzo 2022 L´Arcivescovo all´Università di Sassari Giovedì 31 marzo comincerà la visita pastorale dell’Arcivescovo Gian Franco Saba all’Università degli studi di Sassari. Primo appuntamento in programma per le ore 11.30 all´Ersu



SASSARI - Giovedì 31 marzo comincerà la visita pastorale dell’Arcivescovo Gian Franco Saba all’Università degli studi di Sassari. Alle ore 11.30, il vescovo visiterà le strutture e il personale E.R.S.U. mentre nel pomeriggio, alle ore 17.30 nell’Aula “A” Facoltà di Medicina e Chirurgia, area Complesso Biomedico, viale San Pietro 43/b e 43/c., parteciperà alla tavola rotonda aperta a studenti e docenti dal tema “Emergenza Covid-19 e cura della persona’’. Interverranno anche il Magnifico Rettore Gavino Mariotti, Don Giuseppe Faedda Responsabile per la Pastorale Universitaria, dott. Mario Costante Oppes, prof. Sergio Babudieri, dott.ssa Speranza Loriga, dott. Luigi Vaira, dott.ssa Mariangela Pinna. Modererà l’incontro il prof. Giovanni Sotgiu. Al termine dei lavori è previsto un momento di convivialità nei locali del “Posto affianco’’ in Largo seminario 1.