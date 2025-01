Cor 29 marzo 2022 «In Pineta, più controlli e interventi» Riflettori puntanti sullo stato della pineta Maria Pia. Il gruppo “SardegnAmbiente Alghero” prende posizione e presenta un vero e proprio manifesto per sensibilizzare la cittadinanza algherese perché sia valorizzata e salvaguardata e, allo stesso tempo, proporre alle istituzioni locali alcune richieste per renderlo ancora più ricco dal punto di vista botanico



Quotidiano di Alghero. Sono infatti numerose le criticità che con una gestione attenta e oculata ed una fruizione ragionata e programmata potrebbero migliorarne le condizioni, a tutto vantaggio di quello che oggi è senz'altro un patrimonio unico per Alghero, dal grande valore naturalistico ed ambientale.



In quest'ottica prende posizione il gruppo “SardegnAmbiente Alghero” che presenta un vero e proprio manifesto per sensibilizzare la cittadinanza algherese perché la pineta sia valorizzata e salvaguardata e, allo stesso tempo, proporre alle istituzioni locali alcune richieste per renderlo ancora più ricco dal punto di vista botanico. Ed invita gli organi Istituzionali preposti ad un maggiore controllo e intervento, soprattutto per quanto concerne l'area dunale. Di seguito il documento in formato integrale.



La Sostenibilità è un termine che, negli ultimissimi anni, si è impossessato dei dibattiti promossi da diverse associazioni e che hanno coinvolto le istituzioni a tutti i livelli. Da quelli locali a internazionali e mondiali. La Sostenibilità invita l’Uomo ad intervenire per tutelare, salvaguardare, utilizzare il territorio per sé e per le generazioni future. Costringe l’Uomo, le Istituzioni e la Politica a fare delle scelte strategiche per un “nuovo” sviluppo del Territorio. In questo quadro il tema, “ambiente e sviluppo locale”, riguarda la Mission del nostro gruppo “Sardegnambiente Alghero”. Un gruppo nato dalle idee, dall’esperienza pluridecennale e l’entusiasmo di alcune persone che, in questi ultimi due anni, non si sono occupate solo di uscite ed escursioni, ma di incontri, approfondimenti e iniziative, volte alla conoscenza del territorio e della sua tutela. La Sostenibilità è diventata l’argomento, il luogo privilegiato del nostro impegno perché interessa trasversalmente diverse valenze: ambientali, sociali, culturali, enogastronomiche e artigianali. Il territorio, l’ambiente e la cultura algherese, inseriti nel più ampio panorama regionale della Sardegna, rappresentano il nostro bene comune, sia materiale che immateriale da conoscere, raccontare, condividere, salvaguardare e trasmettere, evidenziandone la ricchezza e le potenzialità, occasione anche di nuove prospettive occupazionali. In questo contesto il Gruppo "SardegnAmbiente" interviene sulla situazione in cui attualmente si trova la pineta di Maria Pia (soprattutto l’area dunale), invitando gli Organi Istituzionali preposti ad una maggiore controllo e intervento. Per quanto riguarda la Pineta di Maria Pia (soprattutto la parte adiacente alla strada), la maggiore criticità è rappresentata dalla moria generalizzata dei pini dovuta, probabilmente, sia all’età degli individui che all’intenso calpestio. Se si vuole che la pineta abbia un futuro, il problema, non si risolve, evidentemente, con il taglio delle piante morte ma realizzando un programma di successive piantumazioni che garantiscano nel tempo il ripristino della pineta e della sua funzionalità. Tutto questo richiederà il massimo controllo da parte dell’Amministrazione comunale. Un’area di eccezionale importanza è data dal sistema dunale posto tra la pineta e la spiaggia. Sicuramente il fatto di averla protetta attraverso delle staccionate in legno e aver indirizzato il passaggio delle persone verso la spiaggia su delle passerelle in legno ha garantito una diversificazione botanica di enorme valore. Ora le staccionate non esistono quasi più e molte persone per arrivare alla spiaggia utilizzano dei percorsi alternativi alle passerelle, causando, di conseguenza degli effetti negativi sia alla vegetazione che, soprattutto, all’intera duna. Il Gruppo "SardegnAmbiente", pertanto, ritiene di notevole importanza il ripristino e quindi la presenza dei sistemi di protezione della vegetazione e delle dune stabili e anche la necessità di mantenerli efficienti attraverso interventi di manutenzione e sostituzione. Numerose sono le piante, piccole e grandi, presenti le quali svolgono un importantissimo ruolo nell’ecosistema naturale. La Pineta di Maria Pia, nel suo complesso, non è solo un luogo di passaggio, per chi, spesso distrattamente, si reca verso le spiagge o accompagna il proprio cane, effettua camminate, corre, svolge le attività motorie callisteniche o la preparazione atletica con qualche società sportiva. La Pineta è, infatti, un importante spazio naturale, posto in prossimità del centro abitato, e pertanto può diventare uno spazio di osservazione dell’equilibrio ambientale per la tutela e lo sviluppo di alcune specie vegetali e animali. Un luogo di ricerca e di studio, per la cui protezione e salvaguardia è necessario sensibilizzare i numerosi frequentatori sulla necessità di interdire alcune sue parti da un indiscriminato attraversamento. Un’altra criticità riscontrata è la continua erosione che interessa il lato a mare della duna e, di conseguenza, la spiaggia di Maria Pia, a cui si assiste da vari anni, che sta portando alla progressiva morte degli alberi posti più in prossimità della battigia, e che sta riducendo sempre di più la superficie dell’arenile a disposizione dei bagnanti. Diventa pertanto, da parte delle istituzioni locali e regionali, sempre più urgente uno studio approfondito sulle cause che stanno generando tale fenomeno al fine di mettere in atto gli interventi necessari per contenere l’erosione che potrebbe far mancare ad Alghero una tra le più belle e rinomate spiagge. Alghero presenta un territorio dotato di enormi potenzialità e ricchezze ambientali, che purtroppo sono spesso trascurate e poco valorizzate. Solo un intervento mirato e scelte strategiche orientate verso la Sostenibilità potranno creare uno sviluppo economico e fonte di occupazione per molti giovani costretti ad emigrare o ad accontentarsi dei lavori stagionali. Sappiamo che l’Amministrazione Comunale è impegnata in questo campo, siamo certi che una maggiore campagna di conoscenza e di sensibilizzazione del territorio porterà enormi benefici per l’Ambiente e, in particolare, per la nostra Pineta di Maria Pia. A questo punto ci permettiamo due suggerimenti all'Amministrazione Comunale e agli altri Enti preposti alla salvaguardia del sistema dunale di Maria Pia: Promuovere degli incontri di discussione non solo con i tecnici (i quali saranno loro a fornire le soluzioni tecnico-scientifiche) ma anche con tutte le associazioni ambientaliste per individuare i modelli gestionali più idonei per un'area così particolare come la pineta di Maria Pia; Dare la possibilità alle associazioni di gestire autonomamente (naturalmente sotto la supervisione dei tecnici) alcune porzioni del sistema dunale con finalità scientifiche e di educazione ambientale. 