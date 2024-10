video Cor 4 aprile 2022 La stanza della poesia: Raymond Schwartz Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau







Quando gioiose fanfare di risa

hanno soffocato i dubbi,

anch’io, negli anni della giovinezza,

mi libravo nelle nuvole.



Poi, anch’io fui macinato

da una lacuna frequente,

ma sempre ne sono venuto fuori

per un congenito istinto a sfidare la sorte.



Non più giovane, ora sono in crociera

sul fango del mondo,

perché librarmi - suppongo -

si è fatta ormai un’abitudine.



_ Raymond Schwartz _

Poeta esperantista francese

(1894-1973) SEMPLICEMENTEQuando gioiose fanfare di risahanno soffocato i dubbi,anch’io, negli anni della giovinezza,mi libravo nelle nuvole.Poi, anch’io fui macinatoda una lacuna frequente,ma sempre ne sono venuto fuoriper un congenito istinto a sfidare la sorte.Non più giovane, ora sono in crocierasul fango del mondo,perché librarmi - suppongo -si è fatta ormai un’abitudine._ Raymond Schwartz _Poeta esperantista francese(1894-1973) Guarda e condividi il video su Alguer.tv