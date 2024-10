Cor 5 aprile 2022 Ritorna Jazzalguer, giovedì la presentazione Il30 aprile – proprio in occasione dell´International Jazz Day - prende il via il lungo cammino di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall´associazione culturale Bayou Club-Events



ALGHERO - È ormai un appuntamento consolidato nel panorama del jazz in Sardegna: il 30 aprile – proprio in occasione dell'International Jazz Day - prende il via il lungo cammino di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events, quest'anno alla sua quinta edizione. Un'edizione spalmata nell'arco di sette mesi, con tredici concerti in calendario fino al 25 novembre, e con il ritorno del concorso per giovani band: uno dei punti più qualificanti dell'iniziativa ideata nel 2017 e diretta per tre edizioni da Paolo Fresu, e dall’anno scorso da Massimo Russino, batterista di primo piano sulla scena jazzistica isolana e di vasta esperienza internazionale.



Nel cartellone ci sarà spazio per i nuovi talenti, per le eccellenze regionali, per importanti artisti nazionali e internazionali, voci italiane e straniere, big band, formazioni combo e solo performance, spaziando ad ampio raggio tra generi e stili, dal soul funk alla world music, dal post hard bop al doo wop, dal contemporary jazz al blues/american songbook. Ma ci sarà anche un'attenzione particolare alla valorizzazione e promozione dei siti archeologici e dei luoghi notevoli del territorio che faranno da teatro naturale per alcuni degli appuntamenti in programma.



Un programma variegato e di qualità caratterizza dunque anche questa quinta edizione di JazzAlguer che si appresta al varo con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu. Giovedì 7 aprile conferenza stampa di presentazione presso la sala conferenze della Fondazione Alghero a Lo Quarter, nel largo San Francesco. All'incontro con i giornalisti, che avrà inizio alle 10.30 e sarà aperto anche al pubblico, parteciperanno il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e il direttore artistico di JazzAlguer Massimo Russino.