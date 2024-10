Cor 7 aprile 2022 Gino Marielli, seminario a Ozieri Il Seminario Workshop Your Song, come costruire una canzone di e con Gino Marielli si terrà nel Weekend 29 e 30 aprile 2022 ad Ozieri presso l´Auditorium Chiostro di San Francesco.



OZIERI - Due giorni di full immersion con esercizi pratici, racconti, aneddoti e mille trucchi per iniziare, portare avanti e chiudere una canzone. Gli attrezzi del mestiere per apprendere l’arte di mettere insieme parole e musica, testi e melodie. Partecipanti Massimo 20: aperto a musicisti, cantautori, cantanti, senza limiti di età. Se le iscrizioni saranno superiori si proporrà un secondo weekend di lavoro. Organizzato dall'Associazione Culturale InOghe e dalla Scuola Civica Sovracomunale del Monteacuto.



Il Docente Gino Marielli: musicista, chitarrista e produttore, autore di quasi tutte le musiche ed i testi dei Tazenda, ha collaborato alla scrittura ed alla realizzazione di brani con Pierangelo Bertoli, Fabrizio De André, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Gianni Morandi, Gianluca Grignani, Kekko Silvestre, I Modà, Mogol, Piero Marras e tanti altri. Ha pubblicato due libri: Le mie canzoni per i Tazenda e L’indiana di Luogosanto.



Scrive articoli di approfondimento e come opinionista su Sardegna Live. Attualmente è docente all'Università di Sassari (Scienze della Comunicazione) dove insegna a costruire le canzoni. Ha, infatti, messo a punto il suo seminario-laboratorio “Your Song”, nel quale può finalmente riversare la sua grande passione per la didattica sulla costruzione di una Pop Song.