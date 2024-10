Cor 7 aprile 2022 L’arcivescovo Baturi al Businco di Cagliari Durante la visita ha incontrato il direttore generale dell’ARNAS G. Brotzu Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna e il direttore di presidio dell’oncologico Maria Teresa Addis



CAGLIARI - Questa mattina, in occasione delle celebrazioni dei riti della Santa Pasqua, oltre che per ricordare la giornata mondiale della salute, l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, ha fatto visita all’ospedale Oncologico A. Businco. Durante la visita ha incontrato il direttore generale dell’ARNAS G. Brotzu Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna e il direttore di presidio dell’oncologico Maria Teresa Addis.



Insieme al cappellano don Ignazio, ha visitato i reparti di oncoematologia, oncologia medica e ginecologia oncologica dove è stato ricevuto dai primari e dal personale sanitario.



L’Arcivescovo, reduce da una visita in Ucraina, si è raccolto in un momento di preghiera portando un messaggio di speranza e di pace e, nel ricordare la visita all’oncologico nell’85 del Santo Padre Giovanni Paolo II, ha ringraziato tutto il personale medico, sanitario e amministrativo dell’azienda per il grande sacrificio nel periodo della pandemia e per la grande umanità e professionalità che ogni giorno rivolgono nei confronti dei malati e delle loro famiglie.