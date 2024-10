S.A. 11 aprile 2022 Il grande tennis ritorna ad Alghero

Da venerdì in campo Italia-Francia Venerdì 14 e sabato 15 aprile sul green-set all’aperto del Centrale del Tennis Club le due squadre si giocano un posto alle Finals di novembre



ALGHERO - E' tutto pronto ad Alghero per la sfida tra Italia e Francia valida per i preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Venerdì 14 e sabato 15 aprile sul green-set all’aperto del Centrale del Tennis Club (capienza 2.533 posti) le due squadre si giocano un posto alle Finals di novembre.



Le giocatrici sono arrivate nei giorni scorsi e si stanno allenando a Maria Pia. Per l'Italia sono a disposizione Camila Giorgi (n.30 WTA), Jasmine Paolini (n. 48 WTA), Martina Trevisan (n.84 WTA), Lucia Bronzetti (n.89 WTA) e Elisabetta Cocciaretto (n.161 WTA). Il capitano della della Francia Julien Benneteau ha convocato Alizé Cornet (n.34 WTA), Clara Burnel (n.76 WTA), Kristina Mladenovic (n.100 WTA) e Oceane Dodin (n.96 WTA) chiamata a sostituire Caroline Garcia (n.69 WTA), bloccata da un infortunio al piede destro.



Intanto martedì alle ore 12 e alle 12.45, al club di Maria Pia, si terranno le conferenze stampa della Garbin per l'Italia e della Benneteau per la Francia. Giovedì alle ore 12 ci sarà la cerimonia di sorteggio al Carlos V hotel, hotel ufficiale delle squadre.



Nella foto: Trevisan, Paolini e Giorgi al loro arrivo in Aeroporto