Semifinale playoff: Mercede vince gara 2

ALGHERO - Nella semifinale play-off, gara-1, del campionato di serie B femminile la Mercede Alghero ha superato l’Antonianum Quartu col punteggio di 82 a 74 al termine di una bellissima gara davanti ad un numeroso e caloroso pubblico presente al Pala Corbia. Top-scorer dell'incontro, Alice Basso che ha realizzato 37 punti. Bene per le ospiti anche Pili, in doppia cifra con 12 punti. In casa Mercede 24 punti di Espedale, 19 di Mitreva con 4 triple, 16 di Kaleva e 12 di Kozhobashiovska. Gara 3 si disputerà a Quartu mercoledì 20 aprile, ore 20:30.



I QUARTO: Parte forte la Mercede, con un 10-0 firmato da Espedale, Kozhobashiovska e Mitreva, Monticelli parte col quintetto Solinas, Mitreva, Espedale, Kaleva, Kozhobashiovska, coach Atella chiede un time-out e l'Antonian si rifà sotto grazie a Pili Biella e Basso. Si procede a strappi, Mitreva Kaleva ed Espedale rispondono a Basso ed Argiolas, chiudendo il I quarto sul 30-18 per la Mercede.

II QUARTO: La Mercede continua ad allungare fino al +19 (37-18). L’Antonianum cerca di limitare il divario fisico con le avversarie con una difesa a zona 2-3 e piano piano, spinta da Basso Biella Argiolas e Maccioni ricuce lo strappo fino al 43-37 al 20mo.

III QUARTO: Sì riparte con canestro da una parte e dall'altra, poi la Mercede piazza un parziale di 10-2 con Kozhobashiovska, Kaleva, Solinas e soprattutto Espedale,.passando.dal 47-40 al 57-42 in un attimo, poi un piccolo break di 6-3 riporta l'Antonianum a -12, sul 60-48 al 30mo.

IV QUARTO: La Mercede Alghero gestisce e controlla, respingendo i tentativi di riavvicinamento delle ospiti che trascinate dalla solita Basso, Aielli e Pili cercando di ridurre lo svantaggio, arrivando fino al -6 sull'80-74. Solinas Espedale Kaleva e Kozhobashiovska, mantengono le ospiti a distanza di sicurezza, e chiudono sul punteggio finale di 82 a 74.



MERCEDE ALGHERO - ANTONIANUM QUARTU 82 - 74

Parziali: 30-18; 13-19; 17-11; 22-26.

MERCEDE ALGHERO: Zoncu, Scarpa, Tiburcio Martinez, Mitreva 19, Kozhobashiovska 12, Kaleva 16, Solinas 6, Usai 3, Obinu, Espedale 24, Masnata 2, Migoni.

Coach: Manuela Monticelli.

ANTONIANUM QUARTU: Basso 37, S. Sanna, L. Sanna, Fadda, Mainas 2, Aielli 6, Biella 7, Maccioni 2, Beato, Pili 12, Argiolas 6, Moi 2.

Coach Tony Atella. Assistente: C. Spolitu.