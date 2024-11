Cor 16 aprile 2022 Volontariato a Porto Torres: iscrizioni all´albo Ancora aperte le iscrizioni all´Albo delle Associazioni. L’iscrizione permetterà alle associazioni culturali, sportive e di volontariato di ricevere informazioni sulle attività promosse e realizzate dal comune



Porto Torres - Sono ancora aperte le iscrizioni all'Albo delle Associazioni del Comune di Porto Torres. L’iscrizione permetterà alle associazioni culturali, sportive e di volontariato di ricevere informazioni sulle attività promosse e realizzate dal comune inclusi avvisi e bandi pubblici e, soprattutto, è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e agevolazioni economiche. La domanda e la documentazione va mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.



L'albo è stato istituito per instaurare un rapporto di collaborazione teso a favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle iniziative culturali, valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale e delle varie attività che ne scaturiscono, agevolare la collaborazione e la coordinazione tra le realtà artistico-culturali, realizzare una rete aperta di informazioni riducendo così la frammentazione delle iniziative e ottimizzando l’offerta alla cittadinanza e, infine, per favorire l’inclusione e l'interazione tra i diversi quartieri della città.



L'Albo è in sei sezioni: "sociale" per le attività socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap; "culturale" per l'educazione permanente, la valorizzazione della cultura, la valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, la promozione di iniziative culturali; "ricreativa" per l'animazione ricreativa e la promozione turistica; "sportiva" per l'attività sportiva, l' educazione allo sport; "tutela ambientale" per la valorizzazione e la tutela ambientale, la protezione animali;



I requisiti per l'iscrizioni sono che le associazioni risiedano nel territorio del comune di Porto Torres; operino nel territorio del Comune di Porto Torres; promuovano e svolgano attività senza scopo di lucro, espressamente indicate nel proprio Statuto; perseguano finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse; abbiano un’anzianità di costituzione di almeno 12 mesi; non contengano nel proprio Statuto e Atto Costitutivo principi in contrasto con l’art. 18 della Costituzione, non prevedano, nel proprio Statuto o nella pratica delle loro attività, forme di violenza o discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, di orientamento sessuale di genere e non risultino riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria.