Cor 17 aprile 2022 La Madonna di Alfonso a Santa Maria Il suo è un omaggio alla Santa Pasqua, alla sua città ed ai numerosi fedeli. Dalle 9 alle 21 la "Madonna che ti segue con lo sguardo" nel sagrato della Cattedrale di Alghero



ALGHERO - Per tutta la giornata della Domenica di Pasqua, dalle ore 9 alle 21, l'eclettico artista algherese, Tonino Alfonso, autore dell'opera contro il femminicidio recentemente collocata in Piazza Sulis, esporrà nel sagrato della Cattedrale di Santa Maria ad Alghero, dopo il Vittoriano di Roma, la sua celebre "Madonna che ti segue con lo sguardo", insieme ad un'altra opera in creta di Gesù Risorto. Il suo è un omaggio alla Santa Pasqua, alla sua città ed ai numerosi fedeli.