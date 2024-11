Cor 17 aprile 2022 Nulvi, deposito agricolo in fiamme I vigili del fuoco della Centrale di Sassari sono intervenuti in località Pettile a causa di un incendio divampato in un deposito agricolo. Per aver ragione delle fiamme c´è stato anche bisogno del supporto di un´autobotte



NULVI - Attimi di paura a Nulvi, il piccolo centro dell'Angola in provincia di Sassari. Intorno alle 16.30 di sabato, i vigili del fuoco della Centrale di Sassari sono intervenuti in località Pettile a causa di un incendio divampato in un deposito agricolo. Per aver ragione delle fiamme c'è stato anche bisogno del supporto di un'autobotte. Non si segnalano feriti, mentre le cause del rogo sono fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.