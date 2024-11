Cor 20 aprile 2022 25 Aprile, eventi a Porto Torres Dal 21 al 23 Aprile si svolgerà il 36° Campionato Italiano di Traina Costiera a Porto Torres. Ma saranno numerosi gli eventi in programma in occasione della Festa della Liberazione



Porto Torres - Questa manifestazione, per tre giorni, sarà al centro dell'attenzione di tutti gli appassionati della disciplina. Gli agonisti del Big Game avranno gli occhi puntati su questa specialità che, per la prima volta, da quando è nata, si svolgerà con la formula del rilascio del pescato, (CATCH and RELEASE). L'evento è organizzato da A.P.S. Maestrale. La cerimonia di apertura dell'evento si terrà domani 21 aprile alle 18 nel Palazzo Comunale con la partecipazione dell'assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu.



Sardinia International Dance 2022. Dopo dieci anni la “Sardinia International Dance Cup” torna a Porto Torres. La manifestazione dedicata alle danze coreografiche, artistiche, caraibiche, standard, latino-americane e al ballo sociale si terrà al Palasport “Alberto Mura” dal 23 al 25 aprile. La ventesima edizione di questa manifestazione vedrà la partecipazione di 800 atleti da undici regioni e non solo, 60 giudici e 10 persone dello staff tecnico. La giornata di sabato 23 aprile dalle 9.30 alle 23.45 sarà dedicata alla competizione valida per il ranking nazionale coreografico e alle danze caraibiche e accademiche. Il 24 aprile dalle 8 a mezzanotte sarà invece dedicata alla gara nazionale per le danze coreografiche e alle dance olimpiche di coppia. La giornata del 24 sarà dedicata a uno stage. La manifestazione è organizzata da “Asd Numero Uno Sardegna”. I partecipanti alla Dance Cup saranno tutti ospitati nelle strutture ricettive di Porto Torres e Sassari. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina nel Palazzo Comunale, hanno partecipato Daniele Lodi, Bruno Pitzolu e Flavio Lodi e l'assessora allo Sport Simona Fois che ha sottolineato l'importanza che un evento di respiro nazionale così importante sia tornato a Porto Torres.



Evento “ZERO BARRIERE” – Porto Torres. Il 23 aprile 2022 alle ore 15.00, si svolgerà nella piscina dell’Hotel Libyssonis la manifestazione “Zero Barriere”. L’evento è organizzato dall’associazione HSA (Handicapped Scuba Association International) con l’obiettivo di promuovere l’attività subacquea e natatoria accessibile ai portatori di disabilità. Durante la giornata i partecipanti saranno seguiti da uno staff che proporrà alcune attività acquatiche tra cui il nuoto mermaid e la subacquea. HSA nasce nel 1975 e si occupa dello sviluppo dell’attività subacquea per le persone con disabilità; da tre anni, sotto la guida di Gian Domenico Cicciarella e Marina Dore, lo staff HSA Alghero porta avanti un percorso di formazione per guida e istruttori subacquei, al fine di creare un supporto alle attività dei subacquei con disabilità. La manifestazione è patrocinata da: Ministero del Turismo, Comune di Porto Torres, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sardegna, ANASEND e NADD – Global Diving Agency, con la collaborazione e il supporto di Porto Conte Diving Center, Aquatic Team Freedom, Bubble Zone e Seaworld Diving Center. L'evento è stato presentato oggi in conferenza stampa con la partecipazione di Gian Domenico Cicciarella, Danilo Russo e dell'assessora allo Sport Simona Fois.



Eventi scout CNGEI di Porto Torres. Dal 23 al 25 aprile il gruppo turritano degli Scout CNGEI festeggerà due anniversari: il 100° dal primo insediamento, di cui la sezione centrale di Roma custodisce traccia e il 50° dalla seconda fondazione datata 1972, dopo una lunga inattività iniziata con il ventennio fascista. Il 23 Aprile alle 18 nella Sala Filippo Canu si terrà un convegno celebrativo mentre dalle 8 e 30 del 24 alle 17 del 25 aprile nel Parco Baden Powell verrà allestito un modello di campo scout, con eventi e attività aperte a tutti i cittadini turritani, specialmente per tutti coloro che negli ultimi 50 anni hanno indossato la divisa del CNGEI.



25 aprile - FESTA DELLA LIBERAZIONE. Ore 10.30. Cerimonia istituzionale nel lungomare di Balai. Giornata di eventi dedicati ai bambini. Alle 16 l'associazione culturale Gurdulù Teatro con la direzione artistica di Maurizio Giordo porterà in scena da piazza Umberto a piazza Garibaldi (e ritorno) lo spettacolo itinerante Teatro Clown, con la partecipazione di Volontari Parada Italia, Antas Teatro, Gaspar, la Ditta Vigliacci e il Prof. Pietrosky. Alla stessa ora in piazza Garibaldi si terrà un'attività di animazione per bambini in a Cura di Ludolandia con una caccia al tesoro, l'Isola che non c'è con personaggi travestiti da pirata, indiano, Trilly e così via. Alle 19 e 30 sotto la Torre Aragonese si terrà il concerto della cartoon cover band Occhi di Yatta, che proporrà un repertorio di sigle dei cartoni animati, rivisitate in chiave rock.