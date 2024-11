Cor 21 aprile 2022 Carrasciali Timpiesu 2022: programma Ecco il calendario ufficiale dell’evento che a causa del covid, trova la sua collocazione nel cuore della primavera 2022: Il primo appuntamento è fissato per il 7 Maggio alle ore 16



TEMPIO - Il primo appuntamento è fissato per il 7 Maggio alle ore 16 quando l’attesa discesa dei Carruleddi, La Soap Box Race Carnival edition, andrà in scena aprendo ufficialmente il calendario degli appuntamenti. L’atteso matrimonio fra Re Giorgio e la popolana Mannena, si celebrerà, con qualche sorpresa a partire dalle ore 16 di domenica 8 maggio ad Accompagnare i novelli sposi , saranno la Corte del re e quella della Regina, i carri a concorso, e i tanti gruppi e carri estemporanei e gli ospiti.



Giovedì 12 maggio alle ore 16 saranno i bambini a manifestare la propria felicità con A Fora friaggju… e puru Maggju. Bambini delle scuole materne , elementari e medie accompagnati da sua Maestà re Giorgio. Venerdì 13 Maggio alle ore 19 il Teatro del Carmine, sarà palcoscenico ideale di Coriandoli Svizzeri” lo spettacolo a cura di Roberto Acciaro che, riprendendo i tormentoni Carnevaleschi offre autenticità alle parole che da sempre accompagnano la festa. Gran finale il 14 Maggio a partire dalle ore 19,00 con la sfilata dei Carri a concorso, con i gruppi ospiti, maschere, gruppi e carri estemporanei e gli ospiti. La sfilata si concluderà con il processo al Re e il rogo finale. Anche quest’anno in programma dirette televisive e via web, con Teleregione live, Canale 48Tv e gran finale con Videolina.



Le sfilate saranno accompagnate dalle attese frittelle, dal buon moscato, dai balli e dalla musica per le vie del centro di Tempio Pausania. Dal 7 al 14 maggio sarà possibile visitare il Museo del Carnevale con ingresso libero, presso lo Spazio Faber in Piazza Mercato. La Classe 1977 si occuperà dei posti sulle tribune. E’ possibile contattare per prenotazioni e informazioni il numero 3475178249 dalle ore 19 alle ore 21. Sono aperte le iscrizioni al 2° Soap Box Race Carnaval Editon.