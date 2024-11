S.A. 22 aprile 2022 Basket, Mercede in finale play off Gara 2, giocata a Quartu il 20 aprile non ha avuto storia e le algheresi hanno vinto 84-49. Prossima sfida contro la Virtus Cagliari



ALGHERO - La Mercede di coach Monticelli raggiunge la finale Play off, dove incontrerà la Virtus Cagliari da tutti accreditata come la vincitrice della Serie B 2021/2022. Gara 2, giocata a Quartu il 20 aprile non ha avuto storia e le algheresi hanno vinto 84-49.



I Quarto: L'Antonianum parte con Beato, Maccioni, Argiolas, Biella, Pili, la Mercede con Solinas, Mitreva, Espedale, Kaleva, Kozhobashiovska. La Mercede parte forte con Espedale Kozhobashiovska e Mitreva ed dopo 1' è già 0-7. Pili suona la sveglia, ma ancora Kozhobashiovska Espedale e Mitreva permettono l'allungo fino 2-13. ). Beato ed Argiolas provano a replicare, ma Mitreva con una tripla Espedale con 7 punti in fila e Kaleva permettono alla Mercede un ulteriore allungo nonostante le realizzazioni di Maccioni e Beato. Il primo quarto si chiude coi liberi di Kaleva, un canestro di Mitreva ed un bel contropiede finalizzato da Masnata per il 12-33 al 10mo.



II Quarto: IL II quarto inizia come il primo, alle marcatrici si aggiunge Usai che assieme ad Espedale Mitreva Kaleva e Masnata risponde ai canestri di Mainas, Sanna Maccioni e Pili per arrivare al 20mo sul punteggio di 27-56.



III Quarto: Dopo la pausa lunga il match cala di intensità. L’Antonianum prova ad accorciare con Pili e Beato, ma Mitreva Obinu e Kaleva allargano il divario fino al 32-68 al 30mo.



IV Quarto: L’ultimo quarto, scorre via veloce, Espedale e Kozhobashiovska portano la Mercede sul +40 (32-72). Mainas e Biella Fadda Sanna e Beato da una parte, Espedale Kozhobashiovska Usai Masnata e Scarpa dall'altra l, vanno a referto e il match si chiude sul punteggio di 49 a 84. La Mercede Alghero festeggia l'accesso alla finale, senza dimenticare di fare i complimenti all'antonianum di coach Atella, che pur rimaneggiato ha onorato appieno la serie.



«Siamo arrivati in finale play off, ora affronteremo nuovamente la Virtus, vera favorita del campionato che arriva a questo appuntamento imbattuta, dichiara Francesco De Rosa, noi proveremo a metterli in difficoltà perché visto che siamo a questo punto non abbiamo nulla da perdere. Loro hanno, soprattutto nel quintetto, un livello di esperienza più alto che proveremo a limitare col nostro entusiasmo. Sarà sicuramente una bella finale, ne sono sicuro».





Parziali:

12-33; 15-23; 5-12; 17-16.

Antonianum: Pili 4, L. Sanna 4, S. Sanna, Fadda 5, Mainas 8, Biella 9, Maccioni 6, Beato 11, Argiolas 2, Moi. Coach: A. Atella. Primo Assistente: C. Spolitu.

Mercede Alghero: Zoncu, Scarpa 2, Tiburcio Martinez, Mitreva 16, Kozhobashiovska 8, Kaleva 8, Solinas, Usai 11, Obinu 5, Espedale 28, Masnata 6. Coach: M. Monticelli.