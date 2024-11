Cor 23 aprile 2022 Porto Torres: indagini geognostiche Chiusura temporanea a Porto Torres dell´incrocio vie dell´Erica-via Corbezzoli per indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione di una nuova rotatoria in quella intersezione



PORTO TORRES - La prossima settimana sarà temporaneamente chiuso, in alcuni momenti della giornata, l'incrocio tra via dell'Erica, via dei Corbezzoli e via degli Ulivi. In quei momenti sarà possibile accedere al quartiere di Serra Li Pozzi esclusivamente da via del Mirto. Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione di indagini geofisiche e geognostiche propedeutiche alla realizzazione di una nuova rotatoria in quella intersezione: si tratta di una rotonda finanziata nell'ambito del medesimo intervento che attualmente sta interessando l'ingresso della città su via Sassari.



Nel 2013, l'area era stata interessata da un dissesto stradale dovuto ad un "collasso gravitativo e sprofondamento del terreno", inquadrabile nella fattispecie dei cosiddetti “Sinkhole”. I protocolli previsti dal Piano di assetto idrogeologico prevedono in questi casi che prima di effettuare i lavori vengano effettuate delle indagini che, per loro natura, richiedono silenzio.



Per questo motivo, nel momento in cui sarà al lavoro lo studio tecnico incaricato dell'intervento, l'incrocio sarà chiuso e il traffico deviato su via del Mirto. Nel corso dell'intervento verrà eseguito il rilievo geolitologico di superficie, l'indagine storica degli eventuali fenomeni morfologici riscontrati nel tempo, l'indagine geofisica che dovrà essere condotta utilizzando almeno due dei metodi di prospezione opportunamente scelti in base alle esigenze contingenti, l'indagine geognostica.