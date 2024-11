Cor 2 maggio 2022 Via mascherine e green pass

Ecco le nuove regole in vigore Nei negozi, nei supermercati e in tutte le aziende private non c’è più obbligo di indossare la mascherina. Anche il green pass non sarà più obbligatorio per sedersi al tavolo di un ristorante o assistere a uno spettacolo aperto al pubblico. Da ieri cambiano le regole



ALGHERO - 1° maggio 2022. Cambiano radicalmente le regole per il contrasto alla diffusione del Covid su tutto il territorio italiano. L’Italia ha detto addio al Green Pass (con l'unica eccezione per l'ingresso nelle Rsa) mentre resta in vigore, almeno fino al 15 giugno, l'obbligo di mascherine in alcuni posti al chiuso. In altri luoghi, soprattutto sul lavoro, l'uso delle protezioni resta “raccomandato”. Mascherine ancora obbligatorie nei trasporti e a cinema e teatro (al chiuso), per il resto non sarà più obbligatorio.



Le regole per viaggiare. Cambiano a seconda dei Paesi di destinazione, ma il «certificato verde» che verifica vaccinazione, guarigione o tampone (antigenico/molecolare negativo) continua a essere necessario per l'ingresso in diversi Paesi dell'Ue. Compresa l’Italia, che ha mantenuto l’obbligo di mascherina Ffp2 per i viaggi in aereo o in treno. Di fatto i turisti stranieri e gli italiani che ritornano a casa dovranno continuare a esibire il pass da vaccinazione o guarigione, o in alternativa un tampone