Belle Arti, Bisaccia presidente consiglio nazionale

SASSARI - Antonio Bisaccia, Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti italiane, Direttore dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari e titolare della cattedra di “Teoria e metodo dei Mass-Media” presso l’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino, è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), organo consultivo del Ministero dell’Università e della Ricerca riguardante il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.



Bisaccia dirige la rivista “Parol – Quaderni d’Arte e di Epistemologia” ed è collaboratore di riviste e quotidiani. I componenti del CNAM sono 27, di cui 25 in rappresentanza delle varie istituzioni e delle diverse aree disciplinari, più due componenti nominati dal Ministro del MUR Messa.



Il CNAM è organo consultivo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale. In particolare, concorre all’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni. Ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sugli schemi di regolamento di attuazione della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli istituti AFAM, sul reclutamento del personale docente, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.