Cor 2 maggio 2022 Neonato a rischio, volo da Alghero Nuovo volo salvavita a distanza di pochi giorni dall´aeroporto di Alghero diretto a Genova. Questa volta ad attendere le cure un neonato in imminente pericolo di vita. Al decollo un Falcon 900 del 31° Stormo dell´Aeronautica Militare



ALGHERO - Nuovo trasporto sanitario d'urgenza, da Alghero a Genova, effettuato nella tarda serata di domenica con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare per un neonato di appena un giorno, in pericolo di vita. Lo rende noto l'Aeronautica militare.Il volo d'urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Il Falcon 900, una volta giunto sull'aeroporto militare di Alghero, ha imbarcato la culla termica dove era il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell'aeroporto civile di Genova. Una volta giunto sullo scalo ligure, il neonato è stato trasferito in ambulanza presso l'Ospedale pediatrico «G. Gaslini». Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull'aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.