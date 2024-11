Cor 3 maggio 2022 Giustizia ripartiva, convegno a Tempio Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari attraverso il Team delle pratiche di giustizia riparativa sarà protagonista giovedì 5 maggio alle 16.30, nella Sala Manlio Brigaglia del Palazzo degli Scolopi di Tempio Pausania



SASSARI - Il Dumas - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari attraverso il Team delle pratiche di giustizia riparativa sarà protagonista giovedì 5 maggio alle 16.30, nella Sala Manlio Brigaglia del Palazzo degli Scolopi di Tempio Pausania, della conferenza “Giustizia riparativa - Una giustizia che ripara e non separa”, organizzata nell’ambito del ciclo di appuntamenti dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”.



Non è casuale che ad accogliere la conferenza sia Tempio Pausania, nella persona del Sindaco Giovanni Addis, poiché proprio la città gallurese è conosciuta a livello internazionale per essere la prima città riparativa italiana e una delle sei europee.



I lavori tratteranno di come dis-fare l’ingiustizia riunendo le persone, piuttosto che separarle e verranno aperti dal saluto del Sindaco di Tempio Pausania e dell’Avv. Giovanni Azzena, presidente della Camera Penale della Gallura; moderati da Domenico Putzolu della giunta UCPI, si susseguiranno gli interventi di Ricardo De Vito, giudice del Tribunale di Nuoro, della prof.ssa Patrizia Patrizi dell’Università di Sassari, Ornella Careddu, Garante dei detenuti di Tempio Pausania e di diversi componenti dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”: Rita Bernardini, Antonio Coniglio, Sergio D’Elia, Sabrina Renna e Elisabetta Zamparutti.